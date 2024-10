Irmã de Paulo Gustavo faz homenagem ao ator, que completaria 46 anos

Irmã de Paulo Gustavo, Ju Amaral realizou uma homenagem especial no dia em que o humorista faria aniversário: 'Eternamente'

Irmã de Paulo Gustavo (1978-2021), a atriz Ju Amaral usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem especial ao humorista, que completaria 46 anos nesta quarta-feira, 30. Em seu Instagram oficial, a filha caçula de Dona Déa Lúcia publicou um vídeo com diversos registros ao lado do familiar.

"Eternamente bizarro, irmão! Te amo pra sempre, Tatau!", escreveu Ju Amaral na legenda da postagem. No registro, a artista escolheu a música 'I'll Be There', do grupo Jackson 5, na voz da cantora Mariah Carey.

A publicação rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos seguidores, que destacaram a grande falta que sentem de Paulo Gustavo. "A pessoa que eu mais sofri por ter perdido sem conhecer. Porque me fez tão feliz em tantas camadas", declarou uma fã. "Igual não existirá nunca. Saudades de umas risadas verdadeiras", disse outra. "Que vazio. Muita saudade", falou uma terceira.

Paulo Gustavo faleceu aos 42 anos em 4 de maio de 2021 por complicações da Covid-19. Na época, o humorista ficou internado por dois meses em um hospital no Rio de Janeiro. Ele deixou Gael e Romeu, seus dois filhos com o médico Thales Bretas.

Dona Déa se emociona ao falar do filho, Paulo Gustavo

Recentemente, Dona Déa Lúcia Amaral participou do 'Mais Você', da TV Globo, e tomou um café da manhã especial com Ana Maria Braga. Durante o programa matinal da emissora, a mãe do ator e humorista Paulo Gustavo (1978-2021) ficou bastante emocionada ao falar sobre o filho.

Ao longo do bate-papo, Dona Déa ainda recordou o convívio com Paulo Gustavo e destacou a falta que sente do artista. "Na minha vida ele está todos os dias presente. O meu filho era um cara muito generoso, uma pessoa muito boa de coração. Eu, de tudo que eu acredito, acho que ele está em um bom lugar. Até porque eu sinto isso, que ele está bem", disse ela.

