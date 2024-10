Paulo Gustavo completaria 46 anos hoje; humorista realizou o seu maior sonho

Nesta quarta-feira, 30, o ator Paulo Gustavo completaria 46 anos; relembre o maior sonho da vida do artista

Nesta quarta-feira, 30, Paulo Gustavo completaria 46 anos. Querido por todo o Brasil, o ator deixou saudade desde sua morte em decorrência da Covid-19, em 2021. Consagrado como um dos grandes gênios da comédia brasileira, o humorista tinha o sonho de ser pai e conseguiu realizar em 2019, com a chegada de Romeu e Gael.

Frutos do relacionamento do ator com Thales Bretas, Romeu e Gael ficaram conhecidos após o papai orgulhoso falar sobre a relação com eles durante entrevistas e postagens nas redes socias. Para Ana Maria, no Mais Você, em 2019, Paulo Gustavo contou sobre a rotina com os filhos: "Vivo por eles. A gente faz tudo, nossa primeira preocupação. Quando você é mãe e dá peito, ali você cria um vínculo. Como a gente não passa por isso, temos que criar o vínculo agora. Dar todos os banhos, acordar à noite para trocar. A gente fica direto, tem ajuda, claro, mas fica o dia inteiro com eles. Cada dia é uma emoção, uma descoberta. O momento mais lindo da nossa vida, com certeza", disse na ocasião.

Nas rede sociais, o ator sempre fez questão de declarar seu amor pela paternidade e destacar o quanto essa experiência havia mudado a sua vida: "A experiência mais incrível que eu tive na minha vida foi ter filho, é a experiência mais linda que eu vivi, e ainda tô vivendo", respondeu ele a um seguidor do Instagram, em 2020.

"Estou vivendo o momento mais feliz da minha vida com os meus filhos. Hoje eu já acordei, dei mama, peguei eles no colo, já dei um cheirinho neles e agora eles estão mimindo. Daqui a pouco eu vou trabalhar. Não aguento de amor”, confessou para outro internauta.

Quando o Romeu, que nasceu 13 dias antes do irmão, completou um ano, Paulo Gustavo escreveu:"Há exato 1 ano, eu ganhei o maior presente da minha vida: Romeu! Não dá pra acreditar que 1 ano passou tão rápido assim! Quando ele nasceu e teve pneumotórax, eu vivi 11 dias de terror. Nasceu já na luta, não desistiu e nos mostrou desde os primeiros dias a sua força."

Em seguida, ele comemorou o fato de Romeu estar cheio de saúde e ser muito feliz: "o barulho do útero foi substituído, após o nascimento, por barulhos associados a dor. Hospital, UTI, aquelas coisas que a gente demora pra recuperar depois. Mas eu e thales demos tanto, mas tanto amor pra ele, que tudo passou, essa página virou, a história andou e hoje ele é o menino mais fofo, mais alegre, mais feliz do mundo e o principal: cheio de saúde !"

"Minha vida mudou, foi uma reviravolta...e hoje eu tenho ele aqui, meu filho, meu parceiro, meu amor! Eu durmo e acordo todos os dias com o cheirinho dele! Filho, eu vou seguir a vida inteira do seu lado e você vai contar comigo até o último dia da minha vida! O aniversário é dele, mas quem agradece sou eu!", emendou.

Ele ainda adiantou a declaração para o aniversário de Gael: "1 aninho, meu Deus! Eu to andando pela casa com o olho vermelho cheio de lágrimas e emoção!! E daqui a 13 dias, eu volto aqui pra contar pra vocês do meu outro amor, do outro presente que a vida me deu, Gael! Viva Romeu ! Viva o amor!"

Em 2023 Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, participou do programa Conversa com Bial, da Globo, e revelou como lida com os questionamentos dos filhos sobre a ausência de Paulo. Segundo Thales, no início era mais desafiador para as crianças lidarem com a questão da morte, mas que, hoje em dia, eles já falam o assunto com uma curiosidade maior.

“Por muito tempo eu queria manter fresca a memória deles, para eles sempre lembrarem de momentos com o Paulo. E aí às vezes eu queria mostrar vídeo, foto. E durante um tempinho, no começo, percebi que era desafiador para eles, eles saiam de perto, mudavam de assunto, não entendiam por que da ausência desse pai, se era um abandono. Eu sempre explicava o que aconteceu: que ele ficou dodói, e foi para o céu. Sempre fazia essa brincadeirinha. De vez em quando, agora com eles maiores, que a gente toca no assunto, cada vez mais eles perguntam, estão mais curiosos sobre a vida”, disse.

Thales também falou sobre uma ocasião em que Romeu falou que não queria ter perdido o papai Paulo: "Um dia o Romeu me perguntou, ‘mas por que o papai Paulo foi para o céu?’. Porque ele ficou dodói, filho. Tem momentos que a gente fica dodói, não consegue melhorar e vai para o céu. ‘Mas eu não queria que papai Paulo fosse para o céu’. Isso foi agora, de três para quatro anos, vejo que ele tem mais dificuldade para processar isso. Na hora até engoli o choro e disse: ‘eu também não queria filho, de jeito nenhum'”, declarou ele.