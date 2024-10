Dona Déa se emociona ao falar do filho, Paulo Gustavo: 'Está em um bom lugar'

Mãe de Paulo Gustavo, Dona Déa ficou bastante emocionada ao recordar convívio com o filho; ator faleceu por complicações da Covid-19

Dona Déa Lúcia Amaral foi a convidada desta terça-feira, 15, do 'Mais Você', da TV Globo, e tomou um café da manhã especial com Ana Maria Braga. Durante sua participação no programa matinal da emissora, a mãe do ator e humorista Paulo Gustavo (1978-2021) ficou bastante emocionada ao falar sobre o filho.

Ao longo do bate-papo, Dona Déa ainda recordou o convívio com Paulo Gustavo e destacou a falta que sente do artista. Ele faleceu aos 42 anos por complicações da Covid-19 e deixou Gael e Romeu, seus dois filhos com Thales Bretas.

"Como é a memória do Paulo Gustavo para você hoje? Onde ele está na sua vida?", perguntou Ana Maria Braga. "Na minha vida ele está todos os dias presente. O meu filho era um cara muito generoso, uma pessoa muito boa de coração. Eu, de tudo que eu acredito, acho que ele está em um bom lugar. Até porque eu sinto isso, que ele está bem", declarou Déa Lúcia, segurando as lágrimas.

Em seguida, ela brincou sobre qual seria a reação do filho a acompanhando nas telinhas. "E eu aqui acho... Será que ele está gostando? Deve estar me zuando. 'Olha lá, a maluca foi para a televisão", se divertiu a mãe de Paulo Gustavo. "Deve estar amando", acrescentou a apresentadora do 'Mais Você'.

Desde 2022, Dona Déa Lúcia faz parte do elenco do 'Domingão com Huck', exibido nas tardes de domingos na grade da emissora. Além de Paulo Gustavo, ela também é mãe de Juliana Amaral, que estreou recentemente a carreira de atriz no seriado de comédia 'Tô Nessa'.

"O meu filho era um cara muito generoso, uma pessoa muito boa de coração. De tudo o que eu acredito, eu acho que ele está em um bom lugar, até porque eu sinto isso" ❣️ #MaisVocêpic.twitter.com/x9gLmx8R7r — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 15, 2024

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Déa Lúcia Amaral (@dealucia66)

