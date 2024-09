Quem é a irmã de Paulo Gustavo? Conheça Ju Amaral, nova contratada da Globo

Irmã de Paulo Gustavo, Ju Amaral fará estreia de sua carreira como atriz em 'Tô Nessa', nova série humorística da Globo; saiba detalhes

Irmã de Paulo Gustavo(1978-2021), Juliana Amaral, mais conhecida como Ju Amaral, fará estreia de sua carreira como atriz na série 'Tô Nessa'. Com estreia prevista para o dia 13 de outubro na TV Globo, a obra foi criada por Regina Casé e Jorge Furtado.

Embora a produção da emissora seja seu primeiro trabalho como atriz, Ju já é familiarizada com o audiovisual e as câmeras. Aos 44 anos, ela também é produtora e assistente de direção.

Na nova série humorística, Ju Amaral interpretará a personagem Muricy, dona do imóvel em que Mirinda (Regina Casé) mora com as filhas e a neta. A proprietária, que passará um ar de ‘durona’ na sitcom, aparecerá no local de vez em quando para cobrar o aluguel.

Em entrevista recente com a 'Quem', a irmã de Paulo Gustavo contou alguns detalhes sobre a novidade da Globo. "O público pode esperar muita gargalhada dessa sitcom, mas também emoção, tem cenas muito bonitas. Estou muito animada, o elenco é incrível, tem tudo para ser um grande programa", adiantou ela.

++ Thales Bretas e irmã de Paulo Gustavo surgem em Estocolmo em memória do ator

Além de Regina Casé e Ju Amaral, 'Tô Nessa' também contará com Luana Martau, Heslaine Vieira e Valentina Bandeira no elenco. A produção será exibida na TV Globo aos domingos, logo após o 'Fantástico'.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina Casé (@reginacase)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ju Amaral (@juamaral00)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ju Amaral (@juamaral00)

Thales Bretas revela talento artístico de um dos gêmeos com Paulo Gustavo

Recentemente, o médico dermatologista Thales Bretas, viúvo do ator e humorista Paulo Gustavo (1978 - 2021), encantou seus seguidores ao revelar um talento secreto e fofíssimo de um dos filhos gêmeos. Embora não tenha especificado se era Romeu ou Gael, de quatro anos, ele contou que um dos pequenos tem dons artísticos e ama fotografia.

Através de seu perfil no Instagram, Thales compartilhou um álbum de fotos tiradas por um dos gêmeos durante uma viagem. Entre os registros, estão imagens do próprio médico e de itens diversos, como uma garrafa de vidro.

Na legenda, ele explicou que o pequeno adora tirar fotos e detalhou cada um dos cenários capturados; confira mais detalhes!