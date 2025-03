Internação de Preta Gil, união de Amado Batista e rumores sobre Neymar agitam semana

Últimos dias foram agitados para famosos como Preta Gil, Amado Batista e Neymar Jr.; pensando nisso, a CARAS Brasil preparou um resumo da semana

Os últimos sete dias foram bastante agitados para os famosos. Com a internação de Preta Gil (50), casamento de Amado Batista (74) e novos rumores sobre a fidelidade de Neymar Jr. (33) à noiva grávida, a semana foi movimentada. Pensando nisso, a CARAS Brasil preparou um resumo de tudo o que bombou no mundo das celebridades. Confira a seguir!

O domingo, 9, começou com a família de Neymar em alta . Bruna Biancardi (30) aproveitou o dia ensolarado para compartilhar uma foto de Mavie (2) que encantou os seguidores. No registro, a pequena aparece sorrindo, e muitos internautas apontaram semelhanças dela com o pai.

Já na segunda-feira, 10, Preta Gil anunciou uma nova internação. A artista deu entrada em um hospital de Salvador, na Bahia, no último sábado, 8, com infecção urinária. No início da semana, ela estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), porém, agora, já foi transferida para o quarto.

A semana seguiu para terça-feira, 11, dia em que foi confirmada a eliminação de Thamiris (33) do BBB 25. A nutricionista foi escolhida pelo público para deixar a casa mais vigiada do Brasil, após receber 61,73% dos votos. O resultado já havia sido previsto pela enquete da CARAS Brasil.

Na quarta-feira, 12, foi a vez da cantora Maiara (37), da dupla com Maraisa (37), chamar atenção. A sertaneja fez uma brincadeira com seu personal trainer, e compartilhou em seu perfil do Instagram uma foto bastante musculosa. "Estou ouvindo a Gracyanne [Barbosa] chorar lá do BBB", brincou um internauta.

A quinta-feira, 13, começou agitada para os telespectadores do BBB. A bailarina Renata (32) foi levada para a Vitrine do Seu Fifi no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Ela passou um dia recebendo fofocas e informações do público externo e, apesar de ter sido escolhida pelos fãs do programa, o resultado desagradou boa parte dos internautas.

Já a sexta-feira, 14, amanheceu com dois assuntos em alta. Primeiro, o cantor Amado Batista se casou com a ex-miss Calita Franciele (23). O casal, que tem 51 anos de diferença, está junto desde 2024 e oficializaram a união no civil na quinta, em um cartório de Água Boa, no Mato Grosso.

Além disso, a madrugada rendeu rumores quanto à fidelidade de Neymar. De acordo com o colunista Leo Dias, o jogador e Bruna teriam vivido uma crise no relacionamento por causa de uma festa no início da semana, que teve a presença de várias mulheres. A influenciadora teria recebido vídeos comprometedores do amado na ocasião. Até o momento, os dois não se pronunciaram.

