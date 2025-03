Amado Batista e Calita Franciele oficializam a união no civil em Mato Grosso

Casados! O cantor Amado Batista e a companheira, Calita Franciele, realizaram uma cerimônia intimista em um cartório

O cantor Amado Batista, de 73 anos, e Calita Franciele, de 23, estão oficialmente casados! Juntos desde 2024, o casal oficializou a união no civil na quinta-feira, 13, com a presença de familiares e amigos próximos. A cerimônia intimista aconteceu em um cartório de Água Boa, no Mato Grosso.

Por meio das redes sociais, a ex-miss Mato Grosso compartilhou alguns registros do momento marcante, incluindo a troca de alianças dos dois. Para a ocasião, a companheira de Amado Batista elegeu um vestido branco de manga longa com uma fenda na perna.

O artista, por sua vez, escolheu uma calça escura e uma camisa branca. Vale lembrar que, de acordo com informações do portal LeoDias, Amado Batista e Calita Franciele farão uma cerimônia de casamento no próximo sábado, 15, na Fazenda AB, que fica situada no município de Cocalinho, Mato Grosso.

Amado Batista e Calita Franciele se casam - Reprodução/Instagram

Amado Batista e Calita Franciele se casam - Reprodução/Instagram

Amado Batista e Calita Franciele se casam - Reprodução/Instagram

Quem é a esposa de Amado Batista?

Miss Mato Grosso Universe 2024, Calita Franciele Miranda de Souza tem 23 anos, é bióloga de formação, apaixonada por espanhol, ama viagens e estar em família. Em seu perfil oficial no Instagram, que atualmente já soma mais de 300 mil seguidores, a moça costuma compartilhar sua rotina de autocuidado.

Esposa de Amado Batista se irrita com críticas sobre seu relacionamento

Recentemente Calita Franciele, decidiu comentar, pela primeira vez, sobre as críticas negativas que o casal tem recebido sobre a diferença de idade entre os dois, já que a modelo é 51 anos mais nova que ele. Na ocasião, a modelo disse que não é fácil ouvir tantos comentários negativos, mas que não é covarde e medrosa para "abrir mão de alguém por medo de julgamento".

"Individualidade! Já diz Luan Santana: ‘amar não é pecado’. Celebremos a singularidade mas dancemos ao ritmo da vida com confiança e liberdade […] Um namoro não é símbolo de agressão para que haja tanto preconceito, inveja ou chamem como preferirem até porque isso não é sobre mim e nem tampouco sobre o Amado. É do interior de cada um", disse. Confira!

Leia também: Especialista explica procedimento luxuoso feito pela noiva de Amado Batista