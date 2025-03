BBB 25: Enquete aponta participante eliminada com rejeição; confira

Aline, Thamiris e Vinícius estão no paredão do BBB 25; confira os resultados parciais da enquete da CARAS Brasil e aponte quem deve deixar o jogo

O oitavo paredão do BBB 25 já está formado e promete agitar o reality. Três participantes disputam a permanência no jogo, onde um deles será eliminado nesta terça-feira, 11. Aline (32), Thamiris (33) e Vinícius (28) estão na berlinda, mas quem você acha que deve ser o próximo eliminado?

Conforme os resultados parciais da enquete da CARAS Brasil, tudo indica que Thamiris será a eliminada da semana e com um número alto de rejeição, a sister recebeu 75.10% dos votos para deixar a casa mais vigiada do Brasil.

O segundo lugar está ocupado por Aline, que obteve 18.57% do percentual, por fim, Vinícius é o último colocado com 6,33% dos votos para deixar o reality, mas qual a sua opinião? Quem você quer eliminar? Ainda dá tempo de votar! Participe da enquete da CARAS Brasil.

Quem deve ser eliminado no oitavo paredão do BBB 25? Aline

Thamiris

Vinícius

COMO FOI A FORMAÇÃO DO PAREDÃO?

O líder Maike (30) indicou Vinícius direto ao paredão. “Hoje a minha escolha vai ser o Vinicius. Semana passada, eu a dona Vilma recebemos o monstro que foi o mais difícil da temporada. Foi um Monstro tanto difícil que a Dona Vilma passou mal. No domingo, ele me indicou ao paredão”, disse ele.

Durante a dinâmica, Daniele Hypolito (40) usou o Poder do Dois, que ela comprou na lojinha após atender ao Big Fone. A ginasta deu seus dois votos em Thamiris. Portanto, a mais votada pela casa foi a nutricionista.

Na sequência, a sister Thamiris teve um contragolpe e puxou Aline por causa do confronto com a sister nos últimos dias. Logo demais, Aline também teve o poder do contragolpe e emparedou Gracyanne (41) ao dizer que ela não se posiciona para evitar ser alvo no jogo. Porém, a musa fitness escapou durante a prova bate e volta.

