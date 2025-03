Bruna Biancardi curte noitada com as amigas após rumores sobre Neymar Jr

Sem Neymar Jr, Bruna Biancardi sai para jantar com as amigas após Neymar Jr ser envolvido em rumores de festa secreta

A influenciadora digital Bruna Biancardi aproveitou a noite de quinta-feira, 13, na companhia de suas amigas em meio a rumores envolvendo o namorado, o jogador de futebol Neymar Jr. Nas redes sociais, ela compartilhou uma selfie rodeada por suas amigas no banheiro de um restaurante.

Elas saíram para jantar enquanto a internet estava em polvorosa por causa de rumores envolvendo uma suposta festa secreta dos amigos do atleta. Bruna ainda não falou nada sobre os rumores. Ela apenas exibiu a foto do jantar com as amigas e deixou à mostra sua barriga de grávida da espera pela segunda filha.

De acordo com o colunista Leo Dias, Neymar e Bruna teriam vivido uma crise no relacionamento por causa de uma festa no início da semana. O atleta esteve em um evento que aconteceu em uma chácara no interior de São Paulo e teve a presença de várias mulheres.

O colunista ainda apontou que Bruna teria recebido vídeos de Neymar na festa comprometedora. Ele teria saído de casa naquela noite para dar carona para um amigo de helicóptero, mas só voltou horas depois. A influencer não gostou nada de ver os vídeos dele na festa e o clima ficou tenso. Tanto que o sogro, pai de Neymar Jr, teve que intervir e disse que o filho não fez nada na festa e apenas apenas o acompanhando.

Por enquanto, o atleta não se pronunciou sobre os rumores da festa.

Bruna Biancardi com as amigas - Foto: Reprodução / Instagram

Neymar Jr e Bruna Biancardi foram vistos juntos na festa de Rafaella

Irmã de Neymar Jr, a influencer Rafaella Santos comemorou o seu aniversário de 29 anos em grande estilo. Na noite de terça-feira, 11, ela reuniu os amigos e familiares para um jantar em um restaurante em bairro nobre de São Paulo.

O evento restrito contou com a presença do jogador de futebol Neymar Jr, que chegou ao evento acompanhado de sua namorada, Bruna Biancardi, que está grávida pela segunda vez. Além disso, a lista de convidados ainda teve a presença do jogador de futebol Gerard Piqué.

Na entrada da festa, Rafaella posou sorridente com o irmã, a cunhada e a mãe, Nadine Gonçalves.

