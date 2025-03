BBB 25: Brother era favorito para receber fofocas do público, aponta enquete

Renata foi escolhida para a Vitrine do Seu Fifi, porém, enquete da CARAS Brasil aponta que brother era o favorito para viver dinâmica do BBB 25

Tadeu Schmidt (50) anunciou na noite desta quarta-feira, 12, que Renata (32) foi a escolhida pelo público do BBB 25 para ir até a Vitrine do Seu Fifi. No entanto, o resultado desagradou parte dos telespectadores —que tinham outro brother como favorito, como aponta a enquete promovida pela CARAS Brasil.

De acordo com os resultados da votação, os leitores fãs de BBB preferiam que Guilherme(27) fosse para a nova dinâmica, com 32,11% dos votos. Na sequência, o pódio dos favoritos ficou completo com Eva(31), com 14,53% das escolhas, e Vitoria Strada(28), com 13,76%.

Renata aparece na quinta posição da enquete, tendo recebido 8,56% dos votos. A bailarina está ainda atrás de Vilma(68), que acumulou 13,46% das escolhas dos leitores. Porém, nos votos oficiais da Globo, ela recebeu 27,28% das escolhas do público e foi a escolhida para a dinâmica.

VEJA RESULTADO FINAL DA ENQUETE:

Quem deve ir para a Vitrine do Seu Fifi no BBB 25? Aline

Daniele Hypolito

Delma

Diego Hypolito

Eva

Gracyanne Barbosa

Guilherme

João Gabriel

João Pedro

Maike

Renata

Vilma

Vinicius

Vitoria

Agora, a confinada escolhida pelos espectadores da 25ª temporada do BBB passará algum tempo fora da casa mais vigiada do Brasil a partir desta quinta-feira, 13. Renata será levado para uma vitrine no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

O apresentador explicou, durante a edição do programa, que no toque de acordar a bailarina receberá um aviso dizendo que ela terá que deixar a casa. A produção deve que ela viverá um desafio que pode colocar em risco sua permanência no reality, para não gerar desconfiança por parte dos outros confinados.

"A Renata vai ser levada diretamente para a Vitrine do Seu Fifi em um shopping aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E você pode ir lá fazer a fofoca que quiser. Lembrando que quem não mora perto pode mandar a fofoca pelas redes sociais, usando a hashtag #FIFIBBB25, ou entre agora no BBBot, lá você pode fofocar à vontade", completou o apresentador.

