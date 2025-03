Lucas Souza dá opinião sobre participante no BBB 25: 'Esperava muito mais dela'

Em entrevista à TV CARAS, Lucas Souza revela o que tem achado do BBB 25 e dá opinião sincera sobre uma participante no jogo

Sucesso nas redes sociais, o influenciador digital e ex-Fazenda, Lucas Souza gosta não só de acompanhar o BBB, mas também de opinar sobre o programa, pois como ele mesmo define: "Eu sou crítico, muito crítico". Em entrevista à TV CARAS, o artista revela suas primeiras impressões sobre o BBB 25 e dá opinião sincera ao falar da trajetória de uma participante na casa mais vigiada do país.

Lucas Souza aponta que está gostando de acompanhar esta edição do BBB, mas acredita que alguns participantes tem receio de jogar e acabam segurando o restante do elenco. O ex-fazenda acredita que Vitória Strada (28) e Gracyanne Barbosa (41) tem esse perfil no jogo.

Souza fala sobre a trajetória da musa fitness: "A própria Gracyanne, sabe? Eu esperava muito mais dela em relação a posicionamento, se impor mais. Eu acho que ela, às vezes, fala uma coisa no quarto com as pessoas, só que no momento de posicionar cara a cara com a pessoa, ela não fala", declara. "Tem muita planta também", aponta Lucas Souza.

O influenciador digital também avalia a trajetória de Diego Hypolito (38) no BBB 25, ele acredita que o ex-atleta recuou um pouco no reality. "Na primeira semana, ele foi o nome em destaque. Muita coisa em relação ao jogo começou a girar em torno dele".

"Muito por conta do posicionamento, aparentemente, firme que ele ia ter. Só que eu acho que com a volta do paredão, ele deu uma segurada", finaliza o influenciador digital Lucas Souza ao falar do BBB 25.

Leia mais em:Lucas Souza detalha reencontro com Cariúcha e comemora vitória de prêmio: 'Queria muito'

CONFIRA ENTREVISTA COMPLETA DE LUCAS SOUZA À CARAS BRASIL NA INTEGRA:

CONFIRA CHAMADA DA ENTREVISTA DE LUCAS SOUZA COM À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: