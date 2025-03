Ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciam data de casamento religioso

Após se casarem no civil, Laís Caldas e Gustavo Marsengo, que se conheceram no BBB 22, contaram para os fãs quando será o casamento religioso

Nesta sexta-feira, 14, Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciaram para os seguidores das redes sociais a data do casamento religioso e a festa.

O casal, que se conheceu durante o BBB 22, da TV Globo, compartilharam um vídeo em que aparecem segurando um cartaz com o dia do evento: 24 de setembro de 2025.

"Já temos data para o momento mais aguardado e sonhado por nós. Casamento religioso e festa estão marcados! Em breve, compartilharemos mais detalhes desse momento tão especial!", avisou a médica na legenda da publicação.

Lais e Gustavo se casaram em uma cerimônia intimista no civil no dia 1º de fevereiro deste ano. Os ex-BBBs planejavam uma cerimônia simples no cartório, acompanhados por duas testemunhas, seguidos de um almoço e algumas fotos, mas mudaram de ideia quando trocaram de cerimonialista, que sugeriu fazer algo com a presença dos familiares.

"Ainda bem que a gente escutou e fez essa cerimônia assim em questão de uma semana. A gente organizou tudo, deu tempo e ficou perfeito. Quando a gente viu no sábado (25 de janeiro) foi: 'Meu Deus!'. A gente não tinha noção de como era um casamento no cartório. A gente achou que ia lá, assinar tranquilo, só a gente, mas era lotado. Ainda bem que deu certo!", disseram em entrevista ao Gshow.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laís Caldas (@dra.laiscaldass)

Laís Caldas mostra making of de casamento com Gustavo Marsengo

A médica Laís Caldas usou as redes sociais para compartilhar detalhes do making of de seu casamento com Gustavo Marsengo. O casal, formado durante o confinamento do BBB 22, oficializou a união no civil no último sábado, 1, em uma cerimônia intimista, realizada em São Paulo. "Making of do dia que casei com o amor da minha vida", declarou Laís, que surgiu deslumbrante nos bastidores do casamento e chamou a atenção pelos acessórios escolhidos. Confira!

Leia também:Casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz terá trufas de R$ 28 mil