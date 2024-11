Gretchen revela decepção com astro internacional: 'Arrogante'

Gretchen foi questionada sobre o artista mais arrogante que já conheceu e não teve papas na língua ao revelar o nome de um astro internacional

Gretchen foi a convidada do último episódio do programa Sabadou, exibido pelo SBT, e foi questionada sobre o famoso mais arrogante que ela já conheceu.

A rainha do rebolado não pensou duas vezes na hora de citar o nome do astro de Hollywood Jean-Claude Van Damme.

A famosa relembrou quando eles se encontraram no palco do programa Domingo Legal, em 2001. "Eu vou falar e ele não é brasileiro. É um artista internacional, mas já esteve muito aqui no Brasil. Van Damme. Muito arrogante, não falava praticamente com ninguém. Não foi nem um pouco simpático", admitiu ela.

Críticas

Recentemente, Gretchen recorreu às redes sociais para rebater um comentário negativo ao seu respeito. Por meio de uma caixinha de perguntas no Instagram, a nora da cantora, Andressa Ferreira, mostrou que não é somente para a sogra que enviam estas críticas.

A esposa de Thammy Miranda estava respondendo perguntas dos seguidores quando recebeu um comentário negativo sobre Gretchen. "Por que sua sogra não aceita a velhice?", questionou um internauta.

"Por que ela deveria aceitar? Cada um envelhece como quer. Um fato: ela está mais gata e com mais energia que muita mulher de 30 anos", respondeu Andressa, que também marcou a famosa na publicação.

Como resposta, Gretchen republicou o story da nora e se pronunciou sobre o assunto. "Com certeza alguma que não se conforma com a própria velhice porque nunca se cuidou como eu. Inveja. Obrigada, nora", declarou a cantora.

O Carnaval de 2025 promete ser de grandes celebrações para Gretchen, ela foi anunciada como a nova rainha de bateria da escola de samba Independente de Eucalipto, no Espírito Santo. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista vibra com a escolha, fala sobre relação com a festividade e espanta etarismo: "Idade não define o nosso valor".

Gretchen aceitou prontamente o convite para ser rainha da bateria da agremiação. A expectativa agora é grande para sua estreia no Carnaval da Independente de Eucalipto: "É uma sensação maravilhosa. Para mim, ser notada e valorizada mesmo com 65 anos significa muito, é um reconhecimento de tantos anos de carreira".

Leia também: Gretchen rebate críticas após afirmar que fará transplante capilar