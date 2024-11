Neto de Gretchen surge gigante em fotos com a família

Em novas fotos postadas por Andressa Ferreira, esposa de Thammy Miranda, neto de Gretchen chama a atenção com aparência; veja

O neto de Gretchen, Bento Miranda, de quatro anos, chamou a atenção ao surgir em novas fotos na rede social da mãe, a influenciadora digital Andressa Ferreira. Nesta segunda-feira, 18, a modelo postou cliques que viveu nos últimos dias com a família e encantou.

Ao lado da sogra, a Rainha do Rebolado, do esposo dela, o saxofonista Esdras de Souza, e de Thammy Miranda, a famosa apareceu curtindo momentos especiais e seu herdeiro roubou a cena com sua aparência fofíssima.

Sorridente e contente, Bento Miranda esbanjou todo seu charme e simpatia nos cliques. "Achados no rolo de câmera que ainda não tinha postado", escreveu a influenciadora digital ao abrir o álbum dos registros de sua intimidade.

Ainda recentemente, Andressa Ferreira revelou como conheceu Thammy Miranda. Com frequência, ela é questionada sobre seu relacionamento com o político por ele ter feito a mudança de gênero. Tempos atrás, ela não ficou quieta e rebateu sobre as partes íntimas do parceiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Miranda (@andressaferreiramiranda)

Andressa Ferreira defende seu relacionamento com Thammy Miranda

A modelo Andressa Ferreira postou fotos ao lado do marido, Thammy Miranda, e aproveitou o registro para defender sua relação com o filho de Gretchen. Em sua rede social, ela postou os cliques curtindo o final de semana em grande estilo e aproveitou para mandar um recado.

Há 10 anos vivendo uma relação com o pai de seu único filho, o pequeno Bento Miranda, a nora da Rainha do Rebolado pediu respeito. A influenciadora ainda mandou um recado para aqueles que criticam os gays.

"Respeita nossa história 10 anos juntos de muito respeito! O melhor presente que Deus nos concedeu? Nosso filho! Resultado do nosso AMOR!", declarou a famosa. "Acho tão feio quem fala mal de gay e tem a vida toda errada, sem moral! Trai a esposa, engana os outros! Deseja a mulher do próximo, não honra os pais! E ainda julga", disparou ela em um comentário.

Leia também:Andressa Ferreira choca com transplante de sobrancelha