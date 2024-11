Gretchen revela decisão após onda de ataques: 'Estão enganados'

Gretchen ressaltou que 'internet não é terra sem lei' ao mencionar o uso frequente de sua imagem e a do marido de formas indevidas

A cantora Gretchen usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 20, para se pronunciar a respeito de um vídeo gravado recentemente nas ruas de Portugal, onde reside atualmente com o marido, o saxofonista Esdras de Souza. No registro em questão, a artista aparece dançando em um espaço aberto rodeada de amigos.

Por meio de seu Instagram oficial, Gretchen contou que páginas de notícias passaram a repostar o vídeo informando que ela estaria fazendo shows no local para ajudar financeiramente o companheiro. Após a repercussão falsa, a famosa decidiu se pronunciar e esclarecer o assunto de uma vez por todas.

Ao longo de seu recado, Gretchen explicou que não realizou qualquer tipo de apresentação na rua, uma vez que estava apenas se divertindo entre amigos. Além disso, a cantora ressaltou que não precisa ajudar Esdras financeiramente, mas não pensaria duas vezes caso fosse necessário.

"Muitas pessoas não sabem que meu marido tem uma profissão fora a de músico, da qual ele já é aposentado. Ele não precisa da minha ajuda, ele não precisa que eu vá acompanhar ele em um show para ajudar financeiramente. Até porque, se precisasse, iria, sim, cantar no meio da rua, da feira, onde fosse. Se fosse para me sustentar, não vejo mal nenhum. Qual o problema?", iniciou ela.

Em seguida, Gretchen revelou que já entrou em contato com seu advogado para que medidas legais sejam tomadas contra pessoas que usam sua imagem sem a devida autorização, incluindo o incentivo a onda de ataques envolvendo ela e o marido. "Se vocês pensam que internet é terra sem lei, estão enganados", declarou, exibindo uma liminar.

"Se vocês pensam que vão falar o que quiserem sobre minha vida e vai ficar por isso mesmo, estão enganados. E, para os meus seguidores que me cuidam, me protegem, me amam e mandam para mim esses links, muito obrigada pelo carinho", completou a famosa.

Gretchen espanta etarismo e fala sobre maturidade

O Carnaval de 2025 promete ser de grandes celebrações para Gretchen (65), ela foi anunciada como a nova rainha de bateria da escola de samba Independente de Eucalipto, no Espírito Santo.

Em entrevista à CARAS Brasil, a artista vibra com a escolha, fala sobre relação com a festividade e espanta etarismo: "Idade não define o nosso valor"; confira o bate-papo completo com Gretchen!

