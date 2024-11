Gravidez de cantora, saúde de Vera Fischer e internação do filho de Viih Tube marcam a semana

Notícias envolvendo: Vera Fischer; Yudi Tamashiro e Mila Braga e o filho de Viih Tube e Eliezer, chamaram atenção dos leitores da CARAS Brasil nesta semana

Essa semana deu o que falar no mundo dos famosos e foi bastante agitada! Teve um pouco de tudo. Entre os assuntos que mais chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil, estão: o anúncio da gravidez de Mila Braga (36), esposa de Yudi Tamashiro (32); a saúde da atriz Vera Fischer (73) e a internação do pequeno Ravi, filho de Viih Tube (24) e Eliezer (34); mas não para por aí. Veja tudo o que movimentou os últimos dias.

BEBÊ A BORDO

No início da semana, Yudi Tamashiro e a esposa, a cantora Mila Braga, serão papais! O casal dividiu a grande novidade com o público durante a gravação do primeiro DVD em dupla dos dois. Nas redes sociais, a companheira do apresentador celebrou essa momento lindo do casal.

Vale lembrar que os dois estão casados desde abril de 2022. O romance, no entanto, se iniciou bem antes. O ex-apresentador do SBT e a cantora chegaram a namorar durante a adolescência e retomaram a união em agosto de 2021, mesmo ano em que ficaram noivos. Atualmente, os dois seguem carreira na música gospel.

COMO ELA ESTÁ?

Na segunda-feira, 25, a atriz Vera Fischer usou as redes sociais para falar sobre seu sumiço dos ambientes digitais. Em uma publicação no feed do Instagram, ela apareceu sem make e sem filtro e contou que foi diagnosticada com influenza, mas que está bem e já está se recuperando.

Depois da publicação, diversas repercussões sobre o estado de saúde da atriz tomaram conta das redes sociais e da imprensa. A CARAS Brasil procurou a equipe de comunicação de Vera Fischer para obter mais detalhes sobre como ela está.

Respondendo ao contato da CARAS Brasil, sem entrar em muitos detalhes, eles apenas informaram que Vera Fischer está se recuperando bem e em repouso absoluto. Sobre os sintomas da doença esclareceram que a atriz não apresenta febre.

RECÉM-NASCIDO

Na quarta-feira, 27, foi notíciado que Ravi, filho dos influenciadores digitais Eliezer e Viih Tube, está internado em um hospital em São Paulo. Segundo a jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o bebê está desde domingo, 24, no Hospital Albert Einstein, onde também passou por uma cirurgia que teria durado várias horas.

A assessoria do casal confirmou a história e encaminharam uma nota à imprensa: “Realmente o Ravi foi internado, mas Viih Tube e Eliezer não irão se pronunciar, pois estão totalmente focados na recuperação do bebê. Eles viveram uma sequência de eventos delicados. Neste momento, pedem apenas orações e boas vibrações para a rápida recuperação do filho. A assessoria não tem mais informações. Contamos com a colaboração de todos, por favor”, informaram.

ELE MENTE

Na última quinta-feira, 28, Gracyanne Barbosa (41) surpreendeu durante seu depoimento para o documentário Belo, Perto Demais da Luz, do Globoplay. A musa fitness deu uma declaração sobre o seu término com o cantor Belo (50).

Gracyanne Barbosa então esclareceu que o amor continua, contudo, que a relação se desgastou por um hábito do cantor: o de não falar a verdade. A artista ainda deixou claro que não houve traição: "É uma coisa que eu não gostaria de falar, mas não sei como responder essa pergunta sem entrar nesse assunto. Ele mente. E ele mente compulsivamente. Ele mente sobre tudo o tempo todo. E eu não estou falando de relacionamento homem e mulher, porque as pessoas vão falar: 'Ah, ele traiu'. Não tem nada a ver. Isso nunca foi o nosso problema. Mas ele mente coisas insignificantes. É muito difícil você olhar a pessoa no olho e saber a verdade, e a pessoa olhar para você e mentir", declarou.

