Filho de Viih Tube e Eliezer: Leia a nota da assessoria de imprensa

A assessoria de imprensa de Viih Tube e Eliezer confirmam a internação de Ravi, filho caçula do casal, em nova oficial. Leia aqui

Com apenas 15 dias de vida, o bebê Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, precisou ser internado para cuidar da saúde. De acordo com a assessoria do casal, eles não vão revelar mais informações sobre o quadro de saúde neste momento, mas confirmaram que estão focados na recuperação do menino.

“Realmente o Ravi foi internado, mas Viih Tube e Eliezer não irão se pronunciar, pois estão totalmente focados na recuperação do bebê. Eles viveram uma sequência de eventos delicados. Neste momento, pedem apenas orações e boas vibrações para a rápida recuperação do filho. A assessoria não tem mais informações. Contamos com a colaboração de todos, por favor”, informaram.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Ravi passou por uma cirurgia na terça-feira, 26, e está na unidade semi-intensiva. Por enquanto, o motivo da cirurgia não foi revelado.

Ravi nasceu no dia 11 de novembro em uma maternidade de São Paulo. Viih Tube ficou 19 horas em trabalho de parto para tentar o nascimento de forma natural, mas foi levada para a cesariana. O bebê nasceu com um desconforto respiratório, mas se recuperou rapidamente. Porém, Viih teve um sangramento excessivo e precisou de transfusão de sangue por causa da atonia uterina. Enquanto recebia a transfusão, ela ficou na UTI.

Por que Viih Tube não teve o parto normal?

Nas redes sociais, Viih Tube contou que aconteceram duas situações durante a tentativa de parto normal e que a levaram para a cesariana. Ela teve uma desproporção em relação a cabeça do bebê e sua pelve e também o coração dele sofreu uma compressão. "Eu tinha algumas coisas [no plano de parto] que, se acontecessem, eu iria para a cesárea. E os meus médicos sabiam e concordaram comigo. Tinha alguns sinais que eu não queria, como se o coraçãozinho dele desacelerasse, eu não ia ficar pagando para ver. Não desacelerou, mas deu uma comprimida. Se eu perdesse muito sangue durante o parto normal, eu fiquei com medo de ser uma ruptura uterina. E eu ia querer uma cesárea. E aconteceram as duas coisas: o coração dele deu uma comprimida depois de 19 horas e eu tive sangramento maior. Então, eu quis ir para a cesárea”, disse ela.

E completou que a desproporção só foi descoberta durante a cesárea: "Que bom que eu fui para a cesárea, ela foi a minha salvação para não dar nada errado. Quando abriram o meu útero, entenderam o porquê ele não estava nascendo, porque não estava descendo. Eu tive uma desproporção céfalo-pélvica, que é quando a cabeça do bebê não é proporcional com a pelve. O meu bebê nasceu GIG. O Eli é enorme, eu sou super pequena, e a minha pelve, por dentro, é pequena e a cabecinha não ia passar. E ele também estava defletido de segundo grau, que ele não passa [na pelve]. Ele estava tentando sair e não estava conseguindo por causa da posição e da desproporção. Ele não ia descer. Nessa situação, eu preferi ir para a cesárea e não me arrependo. Eu acho que agi certo e os meus médicos também agiram certo”.

Por fim, a influencer contou o motivo do sangramento que teve na hora da cesárea e que a fez necessitar da transfusão de sangue na UTI. "Quando abriu, eu tive uma coisa chamada atonia uterina, o meu útero demorou muito tempo para voltar a contrair depois que ele saiu. Foi por isso que eu perdi muito sangue”, explicou.