Vera Fischer revela diagnóstico após sumiço das redes sociais: 'Medicada'

A atriz Vera Fischer usou as redes socias nesta segunda-feira, 25, para falar sobre seu sumiço. Em uma publicação no feed do Instagram, ela apareceu sem make e sem filtro e contou que foi diagnosticada com influenza, mas que está bem e já está se recuperando.

"Oie. Fiquei alguns dias sem aparecer por aqui, não é meus amados? Pensei que talvez vocês pudessem estar preocupados, então lá vai: influenza. Vírus forte que me deixou completamente prostrada. Estou quietinha, me recuperando, medicada e ingerindo muito líquido", contou.

Em seguida, disse: "Quero agradecer todo o carinho que vocês me enviam todos os dias, as palavras bonitas e a gentileza sem fim. Se cuidem , please. A qualquer sintoma de febre, tosse ou mal estar, corram para o médico, porque não é brincadeira! Vou dando notícias. Que todos tenham um lindo início de semana com muita saúde Beijo imenso dessa sua Vera", escreveu a atriz.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de apoio. "Sempre bela com ou sem make ,boa recuperação, senti sua falta sim", disse uma. "Fiquei tão preocupada, mas que alívio saber que você está melhorando! Estou enviando todo o meu carinho e as melhores energias. Por favor, se cuida direitinho, tá?", disse outra. "Que saudade!! Que bom que melhor!!! Vai ficar cada dia melhor!! Que Deus te abençoe muito! Um beijo no seu coração!!", comentou um terceiro.

