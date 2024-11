Cirurgia de Klebber Toledo, 15 anos da filha de Daniel e revelação de Luan Santana agitam a semana

Notícias envolvendo: Klebber Toledo, Luan Santana e a festa da filha do cantor Daniel chamaram atenção dos leitores da CARAS Brasil nesta semana; confira

Essa semana deu o que falar no mundo dos famosos e foi bastante agitada! Teve um pouco de tudo. Entre os assuntos que mais chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil, estão: a hospitalização do ator Klebber Toledo(38), aniversário da filha do cantor Daniel(56) e uma revelação do cantor Luan Santana (33), mas não para por aí. Veja tudo o que bombou nos últimos dias.

No início da semana, o ator Klebber Toledo precisou ser internado para tratar um problema no ligamento do braço esquerdo. Segundo a assessoria de imprensa do ator, ele sofreu um rompimento do ligamento e tendão do bíceps e precisou passar por uma cirurgia.

Durante o período que ficou hospitalizado, Klebber Toledo compartilhou, em sua conta no Instagram, uma importante reflexão. Nos comentários, Camila Queiroz, esposa do ator, fez questão de deixar uma mensagem para o marido. "Amor da minha vida, já já você está zero bala! Vamos cuidar desse ligamento aí", escreveu ela. O artista recebeu alta esta semana e está em casa se recuperando.

TRANQUILIDADE E SERENIDADE

Na última quinta-feira, o cantor Luan Santana revelou qual será o nome de sua primeira filha com a influenciadora digital Jade Magalhães, que está no sétimo mês de gestação. O artista participou do 'PodPah' e contou que a neném se chamará Serena.

O nome Serena tem o significado de calma, tranquilidade e serenidade . De acordo com o site da Revista Crescer, este nome tem origem latina e carrega uma aura de paz, e acredita-se que venha do latim ‘serenus’, que significa calmo.

CELEBRANDO EM GRANDE ESTILO

Filha do cantor Daniel, a jovem Lara completou 15 anos de vida e ganhou uma festa de debutante luxuosa. A celebração aconteceu nesta semana e reuniu os amigos e familiares da aniversariante para o evento especial.

Em sua festa, Lara usou um lindo vestido de princesa na cor pink e com direito a brilhos. Com o modelito, ela dançou a valsa com seu pai e o vídeo deste momento repercutiu na internet. A jovem segue os passos de Daniel na música e já faz shows ao lado do artista, além de compartilhar vídeos cantando nas redes sociais.

