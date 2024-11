Yudi Tamashiro e a esposa, Mila Braga, anunciam primeira gravidez

A família aumentou! Yudi Tamashiro e Mila Braga revelaram que estão à espera do primeiro filho do casal: 'Presente precioso'

Yudi Tamashiro e a esposa, a cantora Mila Braga, serão papais! O casal dividiu a grande novidade com o público durante a gravação do primeiro DVD em dupla dos dois, realizado na última sexta-feira, 22.

Na tarde desta segunda-feira, 25, Mila usou as redes sociais para compartilhar o momento em que descobriu a gestação. Em seu perfil oficial no Instagram, a companheira de Yudi Tamashiro publicou um vídeo de sua reação ao se deparar com o tão esperado 'positivo' no visor do teste de gravidez.

"O primeiro positivo. Como descrever esse momento? Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, olhei para aquele teste de gravidez… e lá estava a confirmação: o presente mais lindo que o Senhor poderia nos dar. Um milagre estava crescendo dentro de mim. É difícil colocar em palavras o que estou sentindo. Um misto de alegria, gratidão, nervosismo e um amor que já é maior do que tudo que eu já vivi. Deus escolheu nosso lar para abrigar uma nova vida, e meu coração transborda de felicidade por essa dádiva", iniciou Mila Braga na legenda.

"Eu sei que esse é apenas o começo de uma jornada cheia de desafios e descobertas, mas hoje, neste exato momento, tudo que sinto é a emoção mais pura e verdadeira que já vivi. Um pedacinho de mim e do amor da minha vida está crescendo. Mal posso esperar para conhecê-lo. Obrigada, Deus, por esse presente tão precioso", completou a cantora, garantindo que, em breve, mostrará a reação de Yudi ao receber a notícia.

Vale lembrar que os dois estão casados desde abril de 2022. O romance, no entanto, se iniciou bem antes. O ex-apresentador do SBT e a cantora chegaram a namorar durante a adolescência e retomaram a união em agosto de 2021, mesmo ano em que ficaram noivos. Atualmente, os dois seguem carreira na música gospel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mila Braga (@eumila)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yudi Tamashiro (@yuditamashiro)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mila Braga (@eumila)

Yudi Tamashiro diz viver melhor fase com carreira gospel

Em abril deste ano, em entrevista à CARAS Brasil, Yudi Tamashiro revelou que deixou os planos de se mudar definitivamente para o Japão com a esposa, a cantora Mila Braga, para retomar a carreira de cantor. Focado na música gospel, o artista comemorou a nova fase e contou como surgiu a vontade de seguir no ramo; confira o bate-papo completo!

Leia também: Celso Portiolli revela bronca de Silvio Santos ao tentar ajudar Yudi e Priscilla