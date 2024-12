Francisco Gil publica foto de mãos dadas com a mãe, Preta Gil, na UTI

O filho da cantora Preta Gil, o cantor Francisco Gil, compartilha registro com a mãe, ainda internada após cirurgia para a retirada de tumores

Nesta quinta-feira, 26, o cantor Francisco Gil, filho da cantora Preta Gil, publicou um registro com a mãe, que está internada em fase de recuperação após cirurgia para a retirada de tumores, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O jovem de 29 anos compartilhou uma foto de mãos dadas com a artista, que vem recebendo todo o carinho e apoio de amigos e familiares.

Por meio do story de seu perfil no Instagram, Fran escreveu: “Colado com ela nesse processo todo e vendo de perto uma aula de vida. É muita força, resiliência… e evoluindo a cada dia. Ela tá bem!”, exaltou o jovem, que recentemente perdeu 35 quilos.

“Agora mais uma parte difícil: ir embora depois dessa semana toda de hospital juntos. Tem sido assim durante todo esse processo. Mas é justamente ela quem mais me incentiva a ir, fazer meu trabalho, cantar… e voltar, porque ela sabe que estou sempre com ela e que sempre vou correr para esse colo. Lutando juntos”, encerrou.

Confira, abaixo, os registros publicados por meio dos stories do perfil de Francisco Gil no Instagram:

Francisco Gil e a mãe, Preta Gil, no Hospital Sírio-Libanês - Foto: Reprodução/Instagram

Francisco Gil no Hospital Sírio-Libanês - Foto: Reprodução/Instagram

Estado de saúde de Preta Gil

A cantora Preta Gil segue internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após uma cirurgia de 21 horas para remover turmores. De acordo com boletim médico divulgado pela unidade de saúde na tarde desta quinta-feira, 26, a artista “apresenta sinais de melhora” e “encontra-se estável”.

O comunicado assinado pelo Dr. Luiz Francisco Cardoso e pelo Dr. Álvaro Sarkis informa ainda que a filha do cantor Gilberto Gil já andou e iniciou a alimentação por via oral. Inclusive, mais cedo, o amigo de Preta, Gominho, contou que a cantora já iniciou as sessões de fisioterapia para se movimentar após passar dias acamada.

Diagnosticada com um tumor no intestino em 2023, Preta Gil passou pelo tratamento e chegou a ser considerada curada. No entanto, em agosto de 2024, a doença retornou e se manifestou em diferentes partes do corpo, incluindo dois linfonodos, um nódulo no ureter e uma metástase no peritônio.

No dia 19 de dezembro, a artista passou por uma delicada cirurgia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, como parte do tratamento.

