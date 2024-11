Após perder 35 kg, filho de Preta Gil exibe boa forma em novas fotos

Filho de Preta Gil, o cantor Francisco Gil esteve em uma festa repleta de famosos e mostrou sua boa forma ao posar para fotos

Filho de Preta Gil, o cantor Francisco Gil passou recentemente por mudanças em sua rotina e perdeu 35 quilos. Na noite desta quinta-feira, 7, ele marcou presença na festa de aniversário do relações-públicas Juan Moraes no Rio de Janeiro e exibiu sua boa forma.

Para a ocasião, ele apostou em uma regata branca e uma calça estampada. Um tênis e acessórios completaram o look. O evento, que reuniu diversos famosos, também contou com a presença do jovem Joaquim Huck, que foi acompanhado de sua namorada, Manoela Esteves.

Fran Gil — Foto: Roberto Filho/BrazilNews

Saiba como o filho de Preta Gil perdeu 35 quilos e ficou com o corpo sarado

Recentemente, o médico Pedro Andrade detalhou qual foi o processo de Francisco para perder peso. Fran Gil estava com 106 kg quando iniciou o emagrecimento e chegou aos 71 kg, além de ter conquistado a marca de ter apenas 10% de gordura corporal.

“O grande segredo foi compreender aspectos emocionais e do estilo de vida que atrapalhavam ele a ter um corpo saudável. Ele fez um tratamento com equipe multidisciplinar na clínica, com terapeuta, nutricionistas e médicos. E ainda utilizamos exames genéticos para maior eficácia no tratamento”, contou Andrade ao site Gshow.

O médico ainda contou que Fran Gil não fez uma dieta com restrição de alimentos. Ele recebeu orientação para ampliar a diversidade de alimentos em suas refeições e priorizar a comida saudável. “E ainda foram prescritos suplementos voltados para a melhora da sua performance esportiva, até para a prevenção da perda muscular durante o emagrecimento. E a reposição de algumas vitaminas encontradas deficientes em seu exame de sangue”, afirmou.

