Preta Gil: Hospital divulga o 3º boletim médico sobre a saúde dela

A cantora Preta Gil segue internada na UTI do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após passar por uma cirurgia de 21 horas para remover tumores. Nesta quinta-feira, 26, o hospital divulgou o terceiro boletim médico sobre o quadro de saúde dela, que está hospitalizada há uma semana.

No novo documento, os médicos dela informaram que o quadro de saúde da artista é estável e ela apresenta sinais de melhora .

“A paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira (Preta Gil) segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e apresenta sinais de melhora após cirurgia realizada na última quinta-feira (19). A paciente encontra-se estável, já andou e iniciou a alimentação por via oral”, informaram.

Mais cedo, o amigo dela, Gominho, contou que a cantora já iniciou as sessões de fisioterapia para se movimentar após passar dias acamada.

Gominho foi visitar Preta Gil na UTI

O influenciador digital Gominho foi visitar Preta Gil na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após a cantora chamá-lo. Ela está internada na terapia intensiva desde a semana passada, quando passou por uma cirurgia de 21 horas para remover tumores. Nesta segunda-feira, 23, ela pediu para ver o amigo pessoalmente e ele contou como ela está.

Nas redes sociais, o influencer contou que a amiga está bem e se recuperando dentro do previsto. "Acabei de voltar do hospital, que Preta fez Soraya me ligar de vídeo porque ela queria me ver. Fui lá ver ela. Ela está bem, graças a Deus. Ela está lá deitadinha, descansando, repousando, fazendo tudo como tem que ser feito. Ficamos lá de resenha, conversando”, disse ele.

Logo depois, Gominho contou uma situação inesperada que viveu com Preta no hospital. Ele disse que os dois comentaram sobre a beleza de um enfermeiro. "Amo que a pessoa pode estar na situação que for, sedada, na cama de hospital, ela vê boy e sinaliza amiga. O enfermeiro entrou e ela: ‘Oi, boa tarde’. Quando ele saiu, eu olhei para a cara dela e ela falou: ‘Bonitinho’. Eu sei! Amigas têm conexões. Ela está ótima, graças a Deus, vamos continuar na positividade, na oração, na energia, no mantra, que ela está recuperando dia a dia, cada vez melhor”, afirmou.

