Filhas de Rodrigo Faro e Luciano Huck se encontram em aniversário

Em aniversário de amiga em comum, filhas de Rodrigo Faro e Luciano Huck, Helena Faro e Eva Huck, encontram-se e posam para fotos; veja

As filhas de Rodrigo Faro e Luciano Huck, Helena Viel Faro e Eva Huck, encontraram-se nesta segunda-feira, 09, em uma festa de aniversário. Prestigiando a amiga, a atriz Juju Teófilo, as meninas apareceram juntinhas no evento.

Herdeiras mais novas dos apresentadores com Vera Viel e Angélica, as garotas surgiram estilosas para o evento especial da aniversariante que está no ar na novela Caverna Encantada do SBT. Enquanto Helena foi com um vestido preto, Eva foi com um rosa e branco.

A dupla apareceu em vários cliques postarados pelos atores, Guilherme Tavares, Vitinho Lima e Bernardo Schroeder, todos do elenco da trama infantil da emissora de Silvio Santos.

É bom lembrar que Rodrigo Faro e Angélica são amigos de longa data. Os dois se conheceram na juventude quando estavam começando suas carreiras. Recentemente, o comunicador relembrou fotos com a loira na adolescência.

Enquanto Helena Viel Faro tem um perfil na rde social aberto, onde compartilha reflexões bíblicas, Eva Huck tem sua conta trancada e monitorada pelos pais.

Veja as fotos das filhas de Rodrigo Faro e Luciano Huck:

Filha de Angélica e Luciano Huck escolhe tema 'diferentão' para sua festa

A filha de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck, completou 12 anos e fez uma festa temática para celebrar o momento especial. A mãe da menina, que sonha ser uma atriz da Broadway, revelou fotos do evento e chamou a atenção com os detalhes, principalmente o tema escolhido pela caçula.

A herdeira mais nova dos apresentadores então surpreendeu com o tema do musical da Broadway Mamma Mia! para seus 12 anos. A decoração foi feita em azul e inspirada no cenário da peça, que também é filme. As casas da Grécia apareceram reproduzidas até no bolo e flores rosa fizeram contraste. Veja as fotos aqui.

