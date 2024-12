Sucesso na web e no SBT, Juju Teófilo revela qual novela deseja regravar: ‘Verdadeiro sonho’

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz mirim Juju Teófilo, fala sobre carreira de atriz e vida nas redes sociais

Juju Teófilo (8), é sucesso nas redes sociais, com quase cinco milhões de seguidores só no Instagram, a artista mirim é uma das novas promessas do SBT. Em entrevista à CARAS Brasil, a intérprete de Nina na trama A Caverna Encantada, fala sobre como concilia a carreira de atriz e influenciadora digital, e revela qual novela deseja regravar.

Leia a entrevista na íntegra

Sucesso inesperado nas redes sociais

Eu era muito pequena e, por isso, não me lembro muito da época em que o vídeo viralizou. O que eu sei é que minha família ficou bem surpresa com toda repercussão do vídeo, porque não foi algo planejado. Fora que produzir conteúdo ainda era meio novo, o Instagram estava mais voltado para fotos do que para vídeos, então achávamos que seria uma coisa passageira e que ninguém lembraria mais do vídeo do cuscuz… estávamos enganados!

Transição para a carreira de atriz

Ser atriz sempre foi um grande sonho, mas também um baita desafio. Além de ser influenciadora nas redes sociais, algo que amo muito fazer, eu queria muito ser atriz e cantora, então estudei bastante e, com ajuda dos meus pais, corri atrás disso. Sinto que tenho me desenvolvido bastante por causa da novela, ser atriz já é uma das minhas paixões. Eu encontrei o caminho que eu realmente quero seguir.

As inspirações da artista mirim

Assisto muitas séries americanas e me inspiro nas personagens que vejo por lá… eu sempre fui muito curiosa, então fico de olho em cada detalhe para aprender e evoluir. Normalmente as atrizes teen me inspiram bastante, espero poder fazer parte de produções cada vez mais incríveis!

Fazer novela é seu grande sonho

Não sei se é o meu maior sonho, porque eu sou muito sonhadora! Todos os dias penso em um dos sonhos que tenho e sou motivada por isso. Fazer novela era algo que eu realmente tinha muita vontade, queria passar por esse desafio, estudar, me dedicar e me entregar de verdade a ele. Tem sido uma experiência muito importante para minha vida, uma oportunidade única pelo qual me sinto muito, muito grata!

Como é fazer parte do elenco de A Caverna Encantada, do SBT

A novela A Caverna Encantada é um presente que eu estou amando ter. É uma novela linda, lúdica e pensada para o público da minha idade. Além disso, o elenco e a equipe que trabalham comigo são demais, tenho aprendido todos os dias! Fiz grandes amizades e acho que tenho evoluído bastante e de forma muita positiva, é uma superação de todas as formas.

Maiores desafios para viver Nina, primeira personagem nas telinhas

Acho que a Nina é muito parecida comigo. Ela é uma menina alegre, com uma personalidade marcante e extrovertida, que está sempre com o astral lá em cima e pronta para ajudar o próximo. Tem sido muito divertido interpreta-la!

Sonha em gravar alguma trama específica

Eu amo Chiquititas! Acho que se fosse para escolher uma única novela para regravar, eu escolheria ela. É a minha novela preferida, seria um verdadeiro sonho fazer parte dessa história interpretando qualquer uma das meninas do Orfanato Raio de Luz!

Planos futuros

Espero continuar evoluindo nessa carreira que me faz tão feliz. Quero fazer cinema, mais teatro e outros projetos na TV… Eu desejo muito continuar sendo atriz, estudando muito, afinal, a gente nunca pode parar de buscar coisas novas e sabedoria. Espero estar preparada para as oportunidades e desafios que a vida ainda vai me trazer.

O apoio dos seus pais

Os meus pais são o meu apoio incondicional. Eles confiam em mim, me encorajam e me dão liberdade para ir atrás daquilo que eu amo. Para mim é muito importante ter minha mãe sempre ao meu lado, meu pai me dando forças, meus irmãos… me sinto muito amada por minha família e não tem nada mais importante que isso no mundo.

Conciliando a vida nas redes sociais com a carreira de atriz

Eu amo estar na Internet! Tenho uma relação de muito carinho, respeito e gratidão com os meus seguidores, então, mesmo fazendo menos conteúdo por conta das gravações da novela, eu procuro estar sempre presente nas minhas redes porque tenho uma conexão muito única com meus fãs. Tenho os melhores seguidores do mundo, que me apoiam e me acompanham sempre!

Relação com o público

É muito legal encontrar o pessoal nas ruas. Tiro foto, falo com todo mundo… sinto que é um momento muito especial, que me permite estar perto dos meus seguidores, daqueles que me acompanham, e ter uma troca. Me faz muito feliz!

O que inspirou a linha de produtos de beleza lançada este ano

Minha mãe sempre me inspirou muito nessa parte de beleza. Nós somos lindas naturalmente, mas é muito gostoso podermos usar alguns produtinhos a nosso favor e para melhorar a autoestima como maquiagem, perfume… a By Juju Teófilo veio para realçar tudo isso, para dar um toque especial e mostrar para as meninas que a gente pode reagir e se cuidar. Quero que as meninas se sintam confiantes e lindas usando os produtos. Nossa beleza vem de dentro, a gente só realça com a maquiagem.