Rodrigo Faro relembra fotos de infância com Angélica; veja

Túnel do tempo!

No aniversário de Angélica, de 51 anos, Rodrigo Faro relembra cliques de quando eram crianças; confira as fotos especiais

O aniversário de Angélica foi neste sábado, 30, e a famosa recebeu várias declarações de seus amigos famosos. Um deles foi o apresentador Rodrigo Faro que relembrou cliques de quando eles eram crianças.

Durante a infância, os comunicadores trabalharam juntos e tiveram contato, já que ambos iniciaram no meio artístico bem jovens. "Parabéns para essa minha amiga de tantos anos!", resgatou o marido de Vera Viel o clique em preto e branco.

Em outro colorido, Faro escreveu mais felicitações para a loira. "Muita saúde e felicidade pra minha amiga amada", falou o artista para a esposa de Luciano Huck.

Veja as fotos de Rodrigo Faro e Angélica:

Como foi o aniversário de Angélica?

Além das declarações dos famosos, Angélica ainda ganhou uma homenagem de Luciano Huck. O amado fez um vídeo com fotos de momentos especiais e falou sobre ser muito grata por tê-la em sua vida.

Fora do Brasil, a loira teve mais de uma comemoração. Em sua rede social, a apresentadora postou fotos das festinhas que realizou com os três filhos, Joaquim Huck, Benício Huck e Eva Huck, familiares e amigos como Xuxa Meneghel.

"O dia foi incrível ao lado da minha família e amigos, e só tenho a agradecer por todo o carinho e mensagens. os 50 me trouxeram ainda mais força e clareza sobre o que realmente importa: estar perto de quem eu amo e me cuidar cada vez mais. que venham novos desafios e aventuras!", escreveu sobre a chegada do novo ciclo.

"Que dia especial! Foram muitas demonstrações de amor, cuidado, amizade… esse novo ano será muito iluminado por todos que de alguma forma se conectaram comigo no dia de hoje! Me sinto tão grata e feliz! Amo celebrar a vida! Amo vocês", escreveu sobre como foi seu aniversário. Veja todos os detalhes aqui!