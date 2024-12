Filha de Silvia Abravanel se emociona ao ver Luan Santana: 'Sonho'

Ao encontrar Luan Santana de perto, filha de Silvia Abravanel, Amanda Abravanel, fica emocionada e compartilha realização de sonho

A filha de Silvia Abravanel, Amanda Abravanel, não segurou a emoção ao encontrar o cantor Luan Santana de perto nesta terça-feira, 10. Fã antiga do artista, a neta de Silvio Santos ficou comovida ao poder ver seu ídolo pessoalmente e poder conversar com ele.

Em sua rede social, a jovem, de 19 anos, compartilhou uma foto ao lado do famoso e falou sobre ter realizado o sonho de vê-lo. "Hoje a minha tarde não começou muito como eu planejava, mas tive a oportunidade de vir te prestigiar em mais um lançamento incrível. Luan essas palavras eu te dedico, ouvir seus conselhos mudou completamente tudo que eu estava sentindo hoje, olhar no fundo do seus olhos e realizar o sonho da Amanda de 10 anos foi inesquecível!", comentou sobre a oportunidade.

Silvia Abravanel então reagiu ao ver a felicidade de sua herdeira mais nova. "Meu amor, minha neném minha Mosi eu fiquei emocionada de ver a sua emoção mais fofa e seus olhinhos brilhando ouvindo tudo o que LUAN falou; Deus usou ele e sei que isso acalentou seu coraçãozinho. Feliz em poder, através da Aleyde Caldi e Karine Caldi, realizar esse seu sonho de menina foi tudo incrível graças obrigada, Luan Santana, pelas lindas palavras a minha filha você fez toda a diferença Deus abençoe a ti e tua família sempre", escreveu a apresentadora.

Noiva do cantor Gustavo Moura, a comunicadora do SBT contou um acordo que fez com seu futuro marido. É bom lembrar que eles adiaram o casamento para o próximo ano após o falecimento de Silvio Santos. Além de Amanda Abravanel, a artista é mãe de Luana Abravanel, de 25 anos, que é portadora de uma síndrome rara e paralisia cerebral.

