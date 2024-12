Silvia Abravanel relata acordo que fez com o noivo: 'Não me envolvo'

A apresentadora Silvia Abravanel revelou que possui um combinado com o noivo, Gustavo Moura, desde o momento em que se conheceram

A apresentadora Silvia Abravanel abriu o jogo ao falar sobre a relação com o noivo, o cantor Gustavo Moura, da dupla sertaneja com Rafael. Durante o 'Programa Silvio Santos', exibido no SBT no último domingo, 8, a comunicadora revelou que possui um acordo com o amado envolvendo a vida profissional.

De acordo com Silvia, ela não se envolve em nada que diz respeito ao quesito trabalho, sendo 'cada um no seu canto'. "A gente combinou isso desde a primeira vez que a gente se sentou para se conhecer. Falei: ‘eu não sou sua empresária, vou ser sua mulher se tiver de ser'", iniciou a apresentadora.

E completou: "Agora, você toca sua carreira de músico sozinho aí com o seu irmão e vai ser feliz. Eu não me envolvo com isso. Sou só a sua mulher". Ao longo do assunto, a filha de Silvio Santos (1930-2024) também mencionou detalhes de sua carreira empresarial.

"Estou com fazendas, criação de cavalo, aras. Nada a ver com o Grupo Silvio Santos. Tudo meu e do Gustavo", relatou Silvia Abravanel, por fim. Vale lembrar que o casal deve subir ao altar em abril de 2025.

A cerimônia, que inicialmente estava marcada para outubro deste ano, precisou ser adiada devido ao falecimento do pai de Silvio Santos, pai de Silvia, em agosto. O comunicador morreu aos 93 anos de uma broncopneumonia em decorrência do vírus H1N1.

