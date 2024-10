Fernanda Lima comenta sobre sua relação com o dinheiro: 'Gasto pouco'

Fernanda Lima abriu o jogo sobre sua relação com dinheiro e revelou que não gasta muito, além de optar por reutilizar algumas coisas

Fernanda Lima participou do programa Alma de Cozinheira, do GNT, e abriu o jogo sobre sua relação com o dinheiro. A apresentadora contou que prefere reutilizar algumas coisas como uma forma de economizar.

"Cuido bem, assim, eu respeito bastante o dinheiro. Aqui em São Paulo tem uma coisa muito incrível, muito louca, que são essas coisas de marketing, né? Que a gente recebe como pessoas públicas, né? Então você recebe um presente... Eu guardo as caixas. Aí vem o lacinho, as fitas que amarram... Então, eu guardo as fitas, aí eu uso, sabe?", disse ela.

Casada com Rodrigo Hilbert, a famosa é mãe dos gêmeos João e Francisco, de 16 anos, e de Maria Manoela, de quatro. "Por exemplo, o saquinho do supermercado que eu compro limão, eu não jogo fora. Eu tiro a etiqueta assim no mesmo lugar, sei que eu vou usar o saquinho. Então, às vezes, eu sou um meio 'pão durinha'. Gasto pouco, não gasto muito comigo, assim, roupa, essas coisas, não tenho essas coisas. Mas tem que dar um tênis para o guri, eu dou. Mas eles também não ficam pedindo muito. Eu sou econômica".

No entanto, Fernanda admitiu que dependendo do que os filhos pedem a resposta é não. "Eles vêm assim: 'não, mãe, porque a gente queria uma roupa da não sei o quê'. Eu falei: 'vai ficar querendo, querido. Vai ficar querendo. Você sabe quanto é que custa a roupa dessa marquinha que você está querendo?'", disse, aos risos.

Trabalho marcante

Com uma vasta carreira que mescla passarelas com as capas de revista e a televisão, Fernanda Lima não esconde que viveu uma trajetória recheada de bons encontros. Durante os 30 anos de trabalho, a artista, que começou muito jovem como modelo, afirma que fez várias e incríveis amizades — verdadeiros guias em sua construção profissional e pessoal.

"Minha carreira já tem 30 anos e vivi coisas excepcionais com profissionais que admiro muito. Crescemos e aprendemos juntos", comenta ela em entrevista para a CARAS Brasil. Apesar de ter cada trabalho guardado com carinho, a estrela não hesita em eleger o que foi, segundo ela, a realização de um sonho.

"Lembro de cada trabalho icônico que fiz, cada transformação e montação", diz, "mas acredito que Amor e Sexo foi o meu grande sonho de montação e o que durou mais tempo", acrescenta. Fernanda atuou como apresentadora do Amor e Sexo durante onze temporadas, em um programa que debatia de forma leve e descontraída temas envolvendo a sexualidade e seus tabus.

