Fernanda Lima relembra trabalho mais marcante da carreira e reflete sobre diversidade: 'Meu grande sonho'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Fernanda Lima fala sobre sua trajetória e comenta mudanças no mundo da beleza e moda

No último domingo, 20, a modelo, atriz e apresentadora Fernanda Lima (47) guiou o Beleza Experience, evento para profissionais da beleza da América Latina, e relembrou sua conexão com o meio. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a estrela fala sobre o trabalho mais marcante de sua carreira e reflete sobre diversidade na mundo da moda e beleza: "Meu grande sonho", revela.

Sonho da carreira

Com uma vasta carreira que mescla passarelas com as capas de revista e a televisão, Fernanda Lima não esconde que viveu uma trajetória recheada de bons encontros. Durante os 30 anos de trabalho, a artista, que começou muito jovem como modelo, afirma que fez várias e incríveis amizades — verdadeiros guias em sua construção profissional e pessoal.

"Minha carreira já tem 30 anos e vivi coisas excepcionais com profissionais que admiro muito. Crescemos e aprendemos juntos", comenta. Apesar de ter cada trabalho guardado com carinho, a estrela não hesita em eleger o que foi, segundo ela, a realização de um sonho.

"Lembro de cada trabalho icônico que fiz, cada transformação e montação", diz, "mas acredito que Amor e Sexo foi o meu grande sonho de montação e o que durou mais tempo", acrescenta. Fernanda atuou como apresetadora doAmor e Sexodurante onze temporadas, em um programa que debatia de forma leve e descontraída temas envolvendo a sexualidade e seus tabus.

Diversidade no mundo da beleza

Desde Amor e Sexo, a estrela lidera debates considerados complicadas por algumas pessoas, mas vistos como necessários pela loira. Assim como o sexo, Fernanda não tem problemas em falar sobre a diversidade e inclusão no mercado da moda e da beleza.

Hoje, segundo a artista, esses cenários promovem autocofiança e impactam um grande público. Justamente por isso, ela afirma que a diversidade no meio é "fundamental, necessária e linda". "Nada mais interessante que um país com mercado plural", pontua.

Para Fernanda, a internet representa uma aliada na diversificação, inclusão e ampliação do padrão de quem está inserido nesses mundos: "Sempre impactaram e seguem impactando as pessoas. Hoje, em proporções muito maiores pelo maior acesso aos produtos e a democratização das redes sociais, que dão um lugar ao sol a todos que se interessam pelo assunto".

Como mestre de cerimônia do Beleza Experience, evento organizado pela Beleza na Web e Beleza na Web PRO, a apresentadora aponta a importância de reconhecer os talentos que se destacam na jornada da beleza. "Premiar é fundamental. Dizer ao outro 'você tem valor' pode ser o grande trampolim para uma carreira sólida e longeva", conclui.