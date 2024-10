Atualidades / Eles cresceram!

Fernanda Lima desfila com os filhos gêmeos, Francisco e João; veja as fotos

Na passarela do SPFW, Fernanda Lima desfila com seus filhos gêmeos, Francisco e João, frutos de seu casamento com Rodrigo Hilbert

Fernanda Lima desfila com os filhos gêmeos - Fotos: Andy Santana / Brazil News