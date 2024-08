Ex-BBB Fernanda recorda história com a Globo após renovar contrato: 'Entrei como figurante'

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB Fernanda Bande revela que tem se preparado para grandes projetos e comemora conquistas durante pós-reality

Apesar de não ter chegado nem perto da final do BBB 24,Fernanda Bande é um dos ex-participantes mais populares da temporada do reality. Com fama de vilã, carioca se tornou uma das mais requisitadas para estrelar comerciais desde a sua eliminação. Em conversa com a CARAS Brasil, a confeiteira abriu o jogo sobre planos de carreira e celebrou as conquistas que a competição global trouxe para a sua vida.

"Estou trabalhando muito nesse momento e tem muita coisa boa vindo aí", garante Fernanda, que no último mês foi uma das três ex-participantes do BBB 24 a renovar contrato com a Globo.

Segundo a famosa, estar no time seleto é a realização de um sonho, visto que ela tem uma pequena história com a emissora. No passado, a carioca já atuou em algumas produções da casa como Figurante. "É a realização de um sonho. Há dez anos eu entrei na Globo, como figurante, e hoje faço parte desse casting. Estou muito feliz com essa conquista e com a minha trajetória até aqui", comemora.

Em maio, pouco depois de deixar o BBB 24, Fernanda esteve a frente do Na Cama com Pitanda, programa do Multishow que apresentou com a antiga colega de confinamento, Giovana Pitel. Na época, algumas pessoas criticaram o desempenho da dupla à frente das câmeras, mas para a confeiteira a experiência foi especial e marcante.

"Foi uma experiência muito boa. Praticamente saí do BBB e já começamos as gravações, então foi tudo bem rápido. Acho que fui aprendendo um pouquinho mais a cada episódio e foi ótimo. Fico sempre atenta às dicas e conselhos que todos os profissionais da área me dão e acredito que a tendência é melhorar cada vez mais", avalia.

Em meio a tamanho sucesso e respostas positivas do público, Fernanda tem celebrado com muito orgulho o resultado de sua participação no reality. "Realmente posso dizer que estou vivendo um momento ótimo. Espero que esses projetos e oportunidades, só cresçam cada vez mais", diz ela, que finaliza: 'Estou pronta para isso".