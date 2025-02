Ex-participantes são confirmados em dinâmica inédita do BBB 25; entenda

A Globo confirmou a participação de Arthur Aguiar, Babu Santana e Fernanda Bande no Sincerão do BBB 25 de segunda-feira (17); entenda a dinâmica

O Sincerão da próxima segunda-feira, 17, vai contar com a presença de visitas ilustres e com um motivo que pode agitar o jogo dos participantes. A Globo revelou que integrantes de edições anteriores do reality show vão assumir uma função importante na dinâmica, que expõe algumas verdades e possíveis rivalidades entre os confinados.

Para a dinâmica inédita, os três ex-BBBs escolhidos foram: Babu Santana (BBB 20), Arthur Aguiar (BBB 22) e Fernanda Bande (BBB 24). Eles serão responsáveis por definir as consequências que os participantes vão receber a cada rodada do Sincerão.

Como será a dinâmica?

Na dinâmica desta segunda, cada jogador deverá escolher um adversário para desafiar. O participante da vez deverá chamar o seu rival para o duelo, posicionando-se sob uma base. Se não for bem-sucedido em seus argumentos, este poderá receber o título de "pipoqueiro", levando, assim, uma punição. Mas se "mandar bem", o seu oponente é quem sofrerá a consequência, recebendo, na base oposta, a sua punição. Os convidados do júri estarão assistindo ao Sincerão na sala da casa, sem que sejam vistos pelos brothers, e caberá a eles decidir quem "pipocou" e quem "mandou bem" a cada rodada.

Saiba quem recebeu as consequências da Prova do Líder

Na prova do líder de resistência da semana, a produção colocou 6 envelopes com consequências para os primeiros eliminados da competição. Assim que as seis primeiras pessoas saíram do provódromo, eles retiraram os envelopes e descobriram suas punições.

Delma foi a 1ª eliminada e tirou o envelope de que está na Xepa. Maike foi o 2ª eliminado da prova e tirou a consequência de eliminar alguém da prova do líder e escolheu Diego. Aline foi a 3ª eliminada e tirou o envelope de que está fora da Prova do Anjo. Diego foi o quarto eliminado e retirou a consequência de que está no Paredão. Daniele foi a 5ª eliminada e recebeu a consequência de que não pode ganhar a imunidade na semana. Camilla foi a 6ª eliminada da prova e tirou a consequência de ficar na Xepa.

