Fátima Bernardes faz alerta após ser alvo de golpe: 'Desconfie'

A apresentadora Fátima Bernardes usou as redes sociais nesta quinta-feira, 3, para fazer um alerta. Em um vídeo compartilhado, ela denunciou o uso indevido de sua imagem e pediu que os internautas tenham cuidado com as propagandas exibidas nas redes sociais.

"Nos últimos anos, além de jornalista e apresentadora, eu ganhei novos títulos: oftalmologista, criminologista e nutricionista. Mas tem um problema, nada disso é verdade. Em janeiro deste ano, usaram um trecho de uma entrevista minha para promover um falso tratamento ocular. O vídeo mostrava um suposta tratamento revolucionário de cura para problema de visão. Eu nem preciso dizer que essa informação é totalmente falsa", iniciou Fátima.

A jornalista destacou que muitas pessoas acreditaram no vídeo. “A manipulação foi tão convincente que muitos acreditaram que o vídeo fosse real, compartilhando e até tentando adquirir o tratamento inexistente”, falou ela, que explicou como é feita a manipulação: "Essa técnica se chama deep fake, uma tecnologia de inteligência artificial que permite trocar rostos e alterar falas em vídeos criando conteúdos extremamente realistas".

“Casos como esse reforçam a importância da checagem de informações para evitar cair em golpes. Então, sempre desconfie de conteúdos sensacionalistas. Verifique a fonte antes de compartilhar”, alertou ela.

Na legenda, adicionou: "Precisamos falar sobre isso. Já faz um tempo que recebo vídeos mentirosos usando a minha imagem de maneira imprópria e não autorizada. Além disso, o mais importante é que não sou eu!! Atenção com os conteúdos que consumimos online e, mais ainda, com o que propagamos! Fake news não é brincadeira".

Veja a publicação de Fátima Bernardes:

