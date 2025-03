Giovanna Ewbank é alvo de golpe nas redes sociais: 'É assustador'

A apresentadora Giovanna Ewbank contou que teve seu nome usado em um golpe e que estão usando sua imagem de forma indevida

A apresentadora Giovanna Ewbank teve seu nome usado em um golpe. Ela usou as redes sociais nesta segunda-feira, 24, para compartilhar que estão usando sua imagem de forma indevida e pediu que os internautas tenham cuidado com as propagandas que aparecem nas redes sociais.

"Amores, queria muito que vocês assistissem a esse vídeo até o final porque o assunto é sério e merece nossa atenção. Já falávamos muito sobre a onda das fake news e agora temos fake news com uso da inteligência artificial! E é assustador!", iniciou ela.

A atriz contou ainda que só ficou sabendo da gravação ao ser alertada por amigos. "Fui alertada por algumas pessoas sobre esse vídeo “meu” que estava rolando nas redes e fiz questão de vir bater um papo com vocês porque não vai ser a última vez que vocês verão esses conteúdos falsos, então fiquem sempre alertas a possíveis tentativas de golpes, tá? Sempre chequem conteúdos, perfis verificados, visitem perfis como a Agência Lupa que existe para checar informações e alertar a gente sobre conteúdos falsos e vamos nos ajudar!", falou.

No vídeo em questão, a voz e a imagem de Ewbank foram manipuladas por inteligência artificial. Na gravação falsa, ela promove um produto alternativo ao botox. "Por mais que pareça, aliás, tá muito convivente, não sou eu (...) eu não sou a primeira e nem a última a passar por isso. Então, vale olhar a empresa, se ela de fato existe, se é um rosto conhecido, vale procurar o produto. Achei importante vir aqui dividir com vocês, porque isso tem acontecido com mais frequência", alertou.

Veja o vídeo de Giovanna Ewbank no Instagram: