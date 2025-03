Fátima Bernardes revela detalhes de como descobriu o câncer

Como Fátima Bernardes descobriu o câncer no endométrio? Apresentadora narra a cronologia até o diagnóstico e o exame fundamental

A apresentadora Fátima Bernardes revelou os detalhes de como descobriu o câncer no endométrio, que é a parede que reveste o útero. O diagnóstico foi feito em 2020 e ela passou por cirurgia rapidamente para remover o tumor. Agora, no podcast Prosperidade 360º, de Luiza Possi, ela relembrou que descobriu a doença por meio de um exame de rotina.

Fátima contou que foi à ginecologista apenas para acompanhar a filha e a médica cobrou que ela realizasse o exame de ultrassom. “Eu não podia nunca imaginar. Eu não estava investigando nada. Eu estava fazendo os exames de rotina”, afirmou ela, e completou: "Eu já tinha ido à médica naquele período próximo. Só que eu subi com ela [filha], fiquei do lado de fora, e minha médica me olhou e falou assim: 'fez a ultrassonografia?'. Falei assim: 'vou fazer'. Eu estava fazendo uma reposição hormonal e ela estava achando que o meu endométrio estava um pouco espesso. Ela mudou a rotina dos hormônios e falou: 'nessa ultrassonografia deve diminuir, estava no limite'".

Ao receber o resultado do ultrassom, Fátima fez outro exame, chamado histeroscopia, para ver o interior do útero e foi com este exame que ela descobriu que tinha algo fora do comum. "Fiz no consultório. É um exame bem chato e eu tive todos os problemas que pode ter, é a tal da crise vagal, eu tive desmaio, calafrio, taquicardia. E aí esse médico é muito engraçado, é um cara que é muito conceituado, ele falou: 'você tem o útero introvertido, e não estou vendo uma áreazinha aqui, eu estou vendo que você está com todos os sintomas e vou fazer uma biópsia aqui porque essa área está muito difícil de ver e estou vendo que estou te maltratando aqui. E vou falar com a sua médica porque eu já sei que daqui a seis meses... Ela é tida como alguém que pede muito exame... E ela vai querer fazer tudo de novo, então vamos fazer no hospital", afirmou.

"Ela normalmente, quando eu fazia os exames, recebia tudo, ela me ligava sempre e dizia assim... Deixava um recado para mim: 'Fátima, recebi. Está tudo ótimo. Quando puder me liga'. Nesse dia ela falou assim: 'Fátima, quando puder me liga'. Eu já sabia que tinha alguma coisa", completou.

Depois do diagnóstico de câncer, a apresentadora fez a cirurgia em poucos dias e ficou curada. "Em três dias eu tive o diagnóstico... Olha aí a questão das oportunidades e das diferenças, né? Em quatro dias eu estava operando e tirando o problema, né", afirmou.

Leia também: Qual é a profissão da filha mais discreta de Fátima Bernardes e William Bonner?