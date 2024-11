Fãs, amigos e familiares dão o último adeus a Agnaldo Rayol em São Paulo

O corpo do cantor Agnaldo Rayol está sendo velado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), em Ibirapuera, na capital paulista

Com os olhos marejados e expressão de tristeza, eles foram fotografados pelos paparazzi durante a despedida de Agnaldo.

Morte de Agnaldo Rayol

Agnaldo Rayol morreu nesta segunda-feira, 4, aos 86 anos, após sofrer uma queda em seu apartamento na madrugada. O cantor foi levado ao Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, em São Paulo, mas não resistiu.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos, ocorrido na manhã de hoje no Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, em São Paulo. O artista, que marcou gerações com sua voz inconfundível e presença carismática, faleceu após uma queda em seu apartamento nessa madrugada. Agnaldo Rayol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. A família agradece as manifestações de carinho e apoio. Informações sobre o velório e cerimônia de despedida serão divulgadas em breve", informou sua assessoria.

Em julho deste ano, ele soltou a voz durante um show do cantor Alexandre Arez em um restaurante em São Paulo. A canção escolhida foi Como é grande meu amor por você. E o momento rendeu muitos aplausos dos presentes.

