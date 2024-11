Agnaldo Rayol estava lúcido e soltou a voz em recente apresentação; vídeo

O cantor Agnaldo Rayol faleceu nesta segunda-feira, 4, após sofrer uma queda em casa. Aos 86 anos, ele estava lúcido e soltou a voz recentemente

O cantor Agnaldo Rayol faleceu nesta segunda-feira, 4, após sofrer uma queda em seu apartamento. Mesmo aos 86 anos, ele estava lúcido e soltou a voz recentemente. Em julho deste ano, ele soltou a voz durante um show do cantor Alexandre Arez em um restaurante em São Paulo. A canção escolhida foi Como é grande meu amor por você

No vídeo compartilhado, Agnaldo aparece na plateia, jantando com amigos e assistindo ao show, quando Alexandre se aproximou e pediu para dividir os vocais com ele. Embora tenha começado a cantar sentado, o artista se levantou com certa dificuldade para continuar sua apresentação. E a interação da dupla rendeu muitos aplausos.

Veja o momento:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por New Ópera Moema (@newoperamoema)

Cantor Agnaldo Rayol morre aos 86 anos

Segundo o portal G1, a causa da morte, conforme informações da família, teria sido em decorrência de uma queda que ele sofreu durante a madrugada no apartamento onde vivia, no bairro de Santana, na capital paulista. Conforme informações da CNN Brasil, o cantor estava acompanhado de um cuidador e ainda estava lúcido quando o SAMU foi acionado.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos, ocorrido na manhã de hoje no Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, em São Paulo. O artista, que marcou gerações com sua voz inconfundível e presença carismática, faleceu após uma queda em seu apartamento nessa madrugada", disseram.

"Agnaldo Rayol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. A família agradece as manifestações de carinho e apoio. Informações sobre o velório e cerimônia de despedida serão divulgadas em breve", completaram.

Leia também: Agnaldo Rayol teve filhos? Relembre história do passado dele