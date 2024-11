Agnaldo Rayol teve filhos? Relembre história do passado dele

O cantor Agnaldo Rayol faleceu nesta segunda-feira, 4, após uma queda em sua casa. Relembre a história sobre a família do artista

O cantor Agnaldo Rayol faleceu aos 86 anos de idade nesta segunda-feira, 4, após sofrer uma queda em seu apartamento. Ele chegou a ser internado, mas não resistiu e faleceu. Com a notícia triste da morte dele, os internautas se questionaram: o cantor teve filhos? Saiba a resposta abaixo:

Agnaldo Rayol teve um filho quando era jovem. Em uma entrevista no ano de 2015 no programa Face a Face, de João Doria Jr, ele contou que se tornou pai aos 18 anos de idade, fruto de um relacionamento na época. Porém, a criança não sobreviveu.

“Ele não conseguiu sobreviver já nos primeiros meses de vida. Nesta época, eu era muito novo, imaturo, tinha apenas 18 anos. Depois superei tudo isso”, disse ele na época. No entanto, Rayol não teve outros filhos ao longo de sua vida. Assim, ele não deixou herdeiros diretos.

Agnaldo Rayol era casado com Maria Gomes, que foi sua companheira por mais de 50 anos.

O anúncio da morte de Agnaldo Rayol

A morte do cantor Agnaldo Rayol foi anunciada na manhã desta segunda-feira, 4, por meio de um comunicado emitido por sua equipe.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos, ocorrido na manhã de hoje no Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, em São Paulo. O artista, que marcou gerações com sua voz inconfundível e presença carismática, faleceu após uma queda em seu apartamento nessa madrugada", iformaram.

E completaram: "Agnaldo Rayol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. A família agradece as manifestações de carinho e apoio. Informações sobre o velório e cerimônia de despedida serão divulgadas em breve".

