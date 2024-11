Velório de Agnaldo Rayol será aberto ao público em São Paulo

O cantor Agnaldo Rayol morreu nesta segunda-feira, 4, aos 86 anos, após sofrer uma queda em seu apartamento na madrugada

O velório do cantor Agnaldo Rayol acontecerá nesta terça-feira, 5, e será aberto ao público na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), no bairro do Ibirapuera, na capital paulista, entre as 6h e às 14h.

Já o sepultamento do artista será às 16h, no Cemitério Gethsêmani, no bairro do Morumbi, restrito a amigos, familiares e profissionais da imprensa.

Agnaldo Rayol morreu nesta segunda-feira, 4, aos 86 anos, após sofrer uma queda em seu apartamento na madrugada. O cantor foi levado ao Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, em São Paulo, mas não resistiu.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos, ocorrido na manhã de hoje no Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, em São Paulo. O artista, que marcou gerações com sua voz inconfundível e presença carismática, faleceu após uma queda em seu apartamento nessa madrugada. Agnaldo Rayol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. A família agradece as manifestações de carinho e apoio. Informações sobre o velório e cerimônia de despedida serão divulgadas em breve", informou sua assessoria.

Confira:

Agnaldo Rayol perdeu irmã meses antes de sua morte

O cantor Agnaldo Rayol, falecido na manhã desta segunda-feira, 4, em São Paulo, se despediu da irmã, Zilma, em fevereiro deste ano, cerca de 8 meses antes de sua morte. Na época, por meio de suas redes sociais, o artista compartilhou uma homenagem lamentando a partida da familiar.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, o veterano publicou uma foto antiga da mulher ao anunciar a triste notícia: "Zilma, minha irmã, descansou hoje. Vá em paz, minha querida. Peço a Deus que ampare e conforte o coração de todos nós, familiares e amigos", escreveu Agnaldo na legenda. Confira!

