Famosos reagem após Preta Gil revelar novo passo na luta contra o câncer

A cantora Preta Gil enfrenta um câncer no intestino desde o ano passado e revela detalhes sobre seu estado de saúde em novo comunicado

A cantora Preta Gil compartilhou o seu mais novo passo para a luta contra o câncer. Nesta quarta-feira, 11, a artista usou as redes sociais com mais de 11 milhões de seguidores para atualizar sobre seu estado de saúde. A famosa, que luta contra um câncer no intestino desde 2023, contou que fará uma nova cirurgia no dia 15 de dezembro. Além disso, Preta avalia a possibilidade de se tratar nos Estados Unidos após o procedimento.

Com a notícia da continuidade dela na luta contra o câncer, os amigos famosos reagiram nos comentários. Eles se solidarizaram com a notícia e prestaram o seu apoio por meio de mensagens de carinho. "Muita energia positiva e muitas orações pra que tudo dê certo", disse Fátima Bernardes. "Vai dar tudo certo. Que Deus te abençoe, tenha muita Fé", afirmou Vera Viel. "Você receberá notícias ÓTIMAS com fé em Deus! Boa consulta!!! Rezando muito por você!!!", declarou Fabiana Justus. "Bora todas juntas nessa corrente de AMOR ! Vai dar certo, esse é o caminho!! Te AMO", disse Astrid Fontenelle.

"Ótimas energias e desejo boas notícias", comentou Evaristo Costa. "Vamos que vamos, minha irmã! Juntos sempre", disse Gominho. "Meu amor, vai dar tudo certo! Já deu! Vai ficar tudo bem", digitou Fabiana Karla. Entre vários outros usuários que frisaram o apoio.

Saiba o que Preta Gil falou sobre o novo tratamento

Preta Gil contou que vai passar por uma consulta com uma médica nos Estados Unidos, fará uma cirurgia em breve e deverá retomar a quimioterapia. "Oi, amores, sei que muitos de vocês estão se perguntando o que que eu vim fazer em Nova York. Pois então, eu vim fazer várias coisas aqui, dentre elas ter uma consulta com uma médica oncologista especialista no tipo de tumores que eu tenho. [Foi] pedido dos meus médicos no Brasil para que a gente ouvisse uma segunda opinião em relação ao tratamento que eu farei depois de uma cirurgia que vou fazer semana que vem. Essa cirurgia já está marcada já há algum tempo, é para retirada dos tumores", começou.

Em seguida, continuou: "A gente sabe que existe a possibilidade real de que eu faça a quimioterapia depois [da cirurgia] aqui e a terapia que eu fiz lá no Brasil não foi tão eficaz como os médicos esperavam e eu também [esperava]. A gente tem que buscar alternativas em países diferentes, com tipo de estudos diferentes, ensaios diferentes ainda não publicados ou publicados, drogas que ainda não chegaram ao Brasil. Então eu vou ter essa consulta aqui amanhã, espero que eu tenha boas notícias e que ela possa me dar esperança de que eu posso me tratar aqui depois da cirurgia, e faço essa cirurgia que é importantíssima, muito importante na semana que vem, na realidade domingo dia 15".

Luta contra o câncer

Em janeiro de 2023, Preta anunciou que havia sido diagnosticada com câncer no intestino, indicando que começaria o tratamento em alguns dias. Embora tenha passado por percalços durante o tratamento, a artista se recuperou bem da última etapa dele: uma cirurgia feita sete meses depois, com duração de 14 horas, na qual retirou o tumor e também o útero.

"A tão sonhada alta chegou, foram 28 dias de internação, dias desafiadores onde tive que lidar com muitas coisas difíceis, mas, ao mesmo tempo, rodeada de competência e amor, muito amor. Eu sou toda gratidão, sou grata a oportunidade em me tratar no melhor hospital do Brasil, quiçá do mundo, na minha opinião", disse a cantora, no dia em que finalmente pôde ir para casa, em meados de setembro de 2023.

Em dezembro, ela anunciou durante participação no Encontro com Patrícia Poeta, da Globo, que tinha recebido alta médica, esclarecendo que a cura definitiva só viria em cinco anos, como é praxe em qualquer tratamento contra a doença. "Essa etapa eu venci e vou vencer as próximas que vierem", disse ela, na ocasião.

Em agosto deste ano, Preta havia anunciado que voltou a ser internada para retomar o tratamento contra o câncer. Com a ineficácia, a filha de Gilberto Gil busca novas alternativas para cuidar da saúde fora do Brasil.

