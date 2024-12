Preta Gil ganha presente de Angélica e Luciano Huck e festeja: 'Minha cara'

A cantora Preta Gil está vivendo o inverno em Nova Iorque e se surpreende com mimo exuberante do casal, que é amiga de longa data

A cantora Preta Gil está em Manhattan, bairro de Nova Iorque, nos Estados Unidos, e decidiu revelar, nesta sexta-feira, 6, que ganhou um casaco inteiramente dourado. Nos stories do Instagram, a artista anunciou que o presente surpresa foi enviado carinhosamente por seus amigos, Angélica e Luciano Huck. Junto dele, o casal enviou um papel endereçado com os nomes deles e dos filhos: Eva, Benício e Joaquim.

O casaco pode ser encontrado em marcas de grife, como a esportiva de luxo Moncler; e a famosa loja de departamento nova iorquina, Bergdorf Goodman. Nesta última, o casaco pode ser encontrado no site da loja valendo 2 mil 800 dólares; o equivalente a 17 mil e 900 reais.

Hospedada na casa da amiga, a designer de interiores Manuela Giannini, a cantora faz uma passagem rápida a Nova Iorque.

“Cheguei, tinha uma caixa de presente aqui. Recebi um casaco, minha cara, nem sei dizer! Dourado, de Oxum, dessa família que eu amo muito. Meus amigos, meus irmãos. Amei, já tenho um casaquinho pra passar menos frio aqui”, agradeceu.

Depois, ela desabafou que é muito difícil passear nesta época do ano em Nova Iorque, já que o frio é intenso e é necessário vestir camadas de roupas para se esquentar. No vídeo, é possível ver Preta utilizando outro casaco parecido com o que ganhou dos amigos, mas na cor bege.

Preta Gil mostra o casaco de grife que ganhou - Foto: Reprodução/Instagram

Preta Gil mostra o look para sair em Nova York - Foto: Reprodução/Instagram

Preta Gil mostra dedicatória do presente - Foto: Reprodução/Instagram

Preta Gil aproveita a culinária local - Foto: Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo faz visita surpresa para Preta Gil

Já nesta quinta-feira, 5, Ivete Sangalo e Preta Gil usaram as redes sociais para compartilhar um momento especial que viveram juntas: Veveta fez uma visita surpresa para a filha de Gilberto Gil no último domingo, 1.

Nos stories do Instagram, Ivete celebrou o último final de semana. "Já estou com saudade da minha Pretoca, tão bom ficar com você. Esses dias a gente se amarrou, se embolou... coisa boa. São muitos anos de amizade com essa coisa linda. Foi muito bom, rimos muito", declarou.

Em resposta, Preta também relembrou os dias ao lado da amiga. "Ivete veio para casa, chegou na madrugada de domingo de surpresa, as cachorras começaram a latir, latir, latir. Eu abri a porta do meu quarto, estava ela fugindo de um quarto para o outro que nem criança”, disse, completando que, além de darem boas risadas juntas, Ivete pediu para ela voltar a dormir após dar um beijo carinhoso na testa de Preta.

Leia também: Preta Gil recebe carinho de seu affair durante visita