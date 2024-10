Famosos apoiam Mari Bridi após texto dela sobre separação de Rafael Cardoso

Mari Bridi escreveu um depoimento sobre o motivo para a justiça impedir Rafael Cardoso de visitar os filhos e recebe o apoio de famosos

Nesta segunda-feira, 21, a influenciadora digital Mari Bridi agitou as redes sociais ao compartilhar um texto explicando o motivo para a justiça ter limitado o ator Rafael Cardoso, que é ex-marido dela, de visitar os filhos do ex-casal. Com isso, ela recebeu o apoio de amigos famosos.

Mari contou que a decisão judicial para Rafael não ter contato presencial com os filhos foi definida para proteger as crianças e a influencer. Porém, ela disse que os processos correm em segredo de justiça e os detalhes não serão revelados.

Desse modo, nos comentários do post dela, vários amigos famosos demonstraram o apoio para ela, que revelou um detalhe da intimidade deles. Débora Nascimento escreveu: "Te apoio, te admiro, te reconheço e te amo, você e os pequenos". Mari Vaz comentou: "Mãe maravilhosa". Thais Fersoza e Vanessa Diácomo escreveram: "Te amo". As atrizes Milena Toscano e Alice Wegmann comentaram com emojis de coração.

Leia a declaração completa de Mari Bridi:

Em um post no Instagram, Mari Bridi explicou que esta foi uma decisão da justiça por causa de dois processos sobre o ex-casal após a separação. A decisão judicial foi necessária para preservar as crianças e a influencer. "Por que a justiça impediria um pai de ver seus filhos presencialmente? Essa é a pergunta qeu raramente é feita, porque, como sociedade, fomos ensinados a questionar e julgar automaticamente as decisões de uma mulher, sem nos atentarmos ao que realmente está por trás de medidas tão sérias. Sempre preferi manter esses assuntos no âmbito privado, acreditando que não deveriam ser discutidos publicamente. No entanto, quando uma mulher opta pelo silêncio, ela muitas vezes é duramente criticada. E chega um momento em que se torna impossível não falar. Infelizmente, é muito comum que mulheres vivam situações de violência emocional e psicológica que, com o tempo, acabam sendo normalizadas. A falta de parâmetros claros e o peso das expectativas sociais nos fazem acreditar que devemos manter uma imagem estável, mesmo à custa do nosso próprio-bem-estar", disse ela.

Então, Mari contou que a separação não foi algo fácil para a família, mas foi necessário. "A decisão de me separar e buscar medidas protetivas não foi fácil, mas foi necessária para garantir a separação e o bem-estar dos meus filhos e minha. Essas medidas nunca tiveram o objetivo de afastar pai e filhos, mas protegê-los. Há mais de um ano, dois processos judiciais distintos estão em andamento, ambos sob segredo de justiça: Um na Vara de Família e outro no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Esses processos são essenciais e, por lei, devem permanecer em sigilo, algo que sempre foi uma prioridade para mim, visando preservar todas as partes envolvidas, especialmente meus filhos", contou.

Então, ela citou o atual status da guarda dos dois filhos. "Atualmente, a guarda das crianças está exclusivamente comigo, de forma temporária. Essa decisão foi tomada pela Vara de Família para proteger a integridade física e psicológica dos dois menores, até que os requisitos legais sejam cumpridos e o convívio presencial com o pai possa ser restabelecido. No âmbito criminal, há uma medida protetiva em vigor que deve ser respeitada para garantir minha segurança física e mental. Tenho seguido todas as determinações legais rigorosamente, respeitando cada etapa do processo para garantir que ele ocorra conforme o previsto, e que uma decisão justa e definitiva seja alcançada", afirmou.

Por fim, Mari Bridi se pronunciou sobre quando Rafael Cardoso poderá voltar a visitar os filhos. "Quando o pai dos meus filhos cumprir os requisitos estabelecidos pela justiça, ele terá o direito de vê-los presencialmente. No momento, ele tem o direito de se comunicar com as crianças diariamente, embora nem sempre o faça - um direito que a justiça assegura. Sei que muitas mulheres passam por esse tipo de julgamento, dentro e fora da internet. Gostaria muito de ter mantido essa questão no âmbito privado e, sinceramente, espero não mais precisar voltar a esse tema. Antes de julgar ou atacar uma mulher que está lutando para proteger seus filhos e buscando o direito de reconstruir e seguir sua vida em paz, faça uma reflexão e coloque-se em seu lugar, nem que seja por um minuto. Continuo, como sempre, fazendo tudo o que está ao meu alcance para que meus filhos cresçam em um ambiente saudável, com saúde, alegria e muito amor. Agradeço profundamente a todas as pessoas que têm respeitado esse momento e me apoiado", informou.