Arthur Aguiar expõe Maíra Cardi e revela falta de convite para festa da filha: qual sua opinião?

Sophia (6) comemorou sua nova idade com uma festa pra lá de luxuosa em Campinas, no interior de São Paulo, neste domingo, 20. A mãe, Maíra Cardi (41), organizou todo o evento. Ela, no entanto, não convidou Arthur Aguiar (35), pai da aniversariante. A ausência do ator roubou a cena da celebração que foi compartilhada em tempo real nas redes sociais da life coach.

Somente nesta segunda-feira, 21, que ele quebrou o silêncio e revelou e expôs a falta de convite para o momento especial da herdeira. Diante da repercussão negativa, Cardi foi às redes sociais explicou que ela e Aguiar fizeram festas separadas para a filha, mas que a atitude não foi uma iniciativa dela e do marido, Thiago Nigro (34).

Segundo a influenciadora digital, ela ficou sabendo da festa organizada por Arthur através de Sophia e, sendo assim, resolveu fazer a sua e não chamar o ex-marido. "Normalmente sou eu quem faço as festas todos os anos, sempre fui eu quem fez as festas da Sophia. Então quando ela me disse 'meu pai está fazendo minha festa', eu entendi que ele queria a festa dele e que a gente ia fazer a nossa, tudo certo!", contou.

Ao que parece, não existe rivalidade entre ex. No entanto, um desentendimento recente entre Nigro e Arthur teria sido o motivo para sua ausência na festa, mesmo sem a falta de convite. Isso porque, dias antes do evento, o ator conseguiu visitar a filha mesmo não sendo o dia dele, de acordo com a guarda compartilhada.

"Ele não foi convidado porque eu faria a minha (festa) e ele faria a dele, não faria sentido. No dia do aniversário da Sophia, sexta-feira, ele pediu para passar lá e ver a Sophia, não era o dia dele ver a Sophia, mas a gente super deixou", explicou.

María também se mostrou indignada com a repercussão da ausência do ex-marido na festa de aniversário da filha. "Eu não entendo o porquê se cria tudo isso, foi essa a situação, sabe. É o que eu posso dizer, isso foi o que aconteceu."

