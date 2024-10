Anitta desabafa ao relembrar abuso aos 14 anos: 'Me senti culpada'

Anitta desabafou ao relembrar que foi abusada por alguém que ela conhecia quando tinha apenas 14 anos e revelou que se sentiu culpada

Nesta segunda-feira, 21, Anittaparticipou do documentário A Great Day with J Balvin e desabafou ao relembrar um abuso que sofreu quando tinha 14 anos.

“Quando eu tinha 14 anos, perdi minha virgindade. Ser abusada por alguém que eu conhecia, por mim era como uma mistura de sentimentos e não sabia como reagir. Eu não contei à minha família, eu não contei a ninguém. Eu apenas vivi com isso por muitos anos. Naquele ponto me senti tão suja e miserável e culpada. Eu tinha em mente uma foto de um sonho sobre como eu queria que as coisas fossem. E não fui, e eu me culpei”, disse ela.

Em seguida, J Balvin questionou o motivo de a cantora se culpar e a famosa afirmou que é assim que as coisas funcionam em nossa sociedade.

"Porque as mulheres em nossa sociedade, somos treinadas para sentir que tudo é nossa culpa. Tudo: é po rque você está se vestindo assim? É por que você se comportou assim? Quando uma mulher: ‘Mas o que ela fez para ser abusada?’, Ela era o que?’, ‘O que ela estava vestindo? Se um cara trai uma garota, [pensam:] ‘Ela não era boa o suficiente para ele, ele estava procurando por outra coisa'. Se uma mulher trai o cara, [falam:] ‘Meu Deus, essa mulher é suja’. Acho que, para nós, é sempre uma posição de ser subestimada e precisar suprir as expectativas. Então, é por isso que sinto que pode ser mais difícil para a gente. Sempre tem um motivo. Nunca é culpa do cara. Nós sempre fazemos algo para o cara fazer aquilo", concluiu.

Perrengue

Recentemente, Anitta divertiu os seguidores ao compartilhar os perrengues que enfrentou ao lado do namorado, Vinicius Souza, durante uma trilha. Por meio dos Stories no Instagram, a cantora não conteve a risada ao exibir os desafios durante a caminhada.

"Foi uma falha no percurso. Você não vai me deixar entrar no seu carro?", disse Anitta, mostrando seus sapatos sujos de lama. "Você é uma teimosia", brincou o jogador, que na sequência também se sujou ao ser surpreendido por uma poça de lama.

"Ué, amor, o que aconteceu? Você vai deixar você mesmo entrar no seu carro?", provocou a cantora, enquanto gravava Vinicius tirando os tênis sujos. "Isso porque ele estava me zoando porque eu pisei em uma poça e não me queria deixar entrar no carro. Olha como ele está, olha a mão. Tem muita montanha pela frente ainda", completou ela, aos risos.

"Depois do julgamento, sempre vem a lição", finalizou Anitta, em tom de brincadeira.

Ainda nos Stories, a famosa se divertiu ao mostrar que Vinicius já sabe cantar os mantras que ela gosta de ouvir. "Antes ele zoava, agora não para de cantar", pontuou.