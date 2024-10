Samara Felippo mostra mensagem emocionante que recebeu da filha

Samara Felippo mostrou em suas redes sociais uma mensagem que recebeu de Alícia, sua filha mais filha, atualmente com 15 anos

Em suas redes sociais, Samara Felippo sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores. A atriz comenta muito sobre maternidade, já que é mãe de Alícia, de 15 anos, e de Lara, de 11, frutos do seu relacionamento com Leandrinho.

Nesta segunda-feira, 21, a famosa mostrou uma mensagem emocionante que a filha mais velha postou nas redes sociais. "Como vou esperar menos e me contentar com pouco se minha mãe move céu, mar e terra para me ver feliz”, dizia a publicação de Alícia.

Samara repostou a mensagem em seu Instagram Stories e se emocionou. "Elas me mandam reels o dia todo, mas receber uma frase assim da sua filha de 15 anos… Podem me entupir de reels, estou no caminho certo. Moveria o universo para te ver feliz, Alicia", disse a mamãe coruja.

Em 2023, Samara Felippo fez uma participação especial na novela Vai Na Fé, da Rede Globo, interpretando Vera Caldas.

Desabafo

Samara Felippo usou as redes sociais para fazer um desabafo. Através dos Stories do Instagram, ela contou que sua filha mais velha, Alicia, se machucou durante a aula de Educação Física e ela precisou cancelar seus compromissos para socorrer a herdeira.

Ao falar sobre o ocorrido, a atriz lamentou a falta de uma rede de apoio. "Tive que desmarcar compromissos muito importantes para mim porque eu tenho que sair correndo para buscar minha filha na escola porque ela machucou o pé. Agora, imagine uma mãe periférica? Mas é sobre isso, sobre não ter rede, não ter ninguém para fazer esses corres quando você precisa", desabafou.

Depois, Samara deu detalhes sobre o que aconteceu com Alicia e tranquilizou os fãs. No vídeo, ela explicou que a menina rompeu o ligamento enquanto jogava futebol na escola. A atriz ainda aproveitou para pedir uma muleta emprestada.

"Levei a criança no hospital e ela rompeu o ligamento. Está medicada, estava jogando futebol na escola e foi dar um carrinho na coleguinha e cagou o pé. Agora está na recuperação, de repouso. Inclusive, eu preciso de muleta, se tiver algum amigo que tiver muleta em casa sobrando... me empresta?", pediu ela, explicando que não queria comprar uma já que a filha não vai usar por muito tempo.

Por fim, Samara agradeceu a ajuda do namorado, o comediante Elidio Sanna. "A sorte é que eu tenho o Elidio em casa comigo, porque ele é uma rede de apoio muito potente. Nem sempre ele pode porque está trabalhando, mas se não fosse ele... eu tinha que levar uma para escola e a outra com o ligamento rompido", completou.