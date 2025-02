Laís Caldas e Gustavo Marsengo revelaram que decisão pela cerimônia intimista no civil foi de última hora, influenciada pelo cerimonialista; entenda

Os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo emocionaram os fãs ao oficializarem a união no civil em uma cerimônia intimista realizada em São Paulo no último dia 1. Em entrevista recente ao Gshow, o casal, formado durante o BBB 22, compartilhou os bastidores do grande dia, além de revelar que os planos mudaram de última hora.

Laís e Gustavo revelaram que, a princípio, planejavam uma cerimônia simples no cartório, acompanhados por duas testemunhas, seguidos de um almoço e algumas fotos. No entanto, tudo mudou quando trocaram de cerimonialista. Segundo o casal, o profissional foi firme ao insistir que eles tivessem uma celebração mais elaborada.

"Vamos fazer pelo menos com os pais, irmãos alguma coisa e ver se o juiz de paz vai até o restaurante para fazer uma coisa mais intimista", sugeriu o cerimonialista, que agradou os noivos.

"Ainda bem que a gente escutou e fez essa cerimônia assim em questão de uma semana. A gente organizou tudo, deu tempo e ficou perfeito. Quando a gente viu no sábado (25 de janeiro) foi: 'Meu Deus!'. A gente não tinha noção de como era um casamento no cartório. A gente achou que ia lá, assinar tranquilo, só a gente, mas era lotado. Ainda bem que deu certo!", disseram.

Ainda durante o bate-papo, o casal revelou que teve a sorte de encontrar o restaurante quase vazio no horário, contando apenas com a presença de seus pais e irmãos. Quanto aos convidados, Gustavo reforçou mais uma vez o motivo pelo qual optou por não chamar os amigos para esta cerimônia.

"A gente não chamou mais ninguém, só o cerimonialista e o meu estilista Marcelo Quadros que fez o vestido. E a gente não queria também gastar, fazer algo muito grande, para depois não desistir de fazer a festa e o religioso. Então por isso que a gente decidiu não convidar nenhum amigo mesmo", explicou o ex-brother, destacando ainda que, por ser uma mudança de planos de última hora, não haveria tempo hábil para convidar mais pessoas.

"Foi bom! No final, a gente até indica as pessoas a fazerem o casamento civil separado do religioso, porque a gente pôde curtir a família, coisa que no dia da festa do religioso, geralmente não acontece. Tudo tão rápido. Aí tem fotos, tanta gente que você tem que dar atenção, conversar, que acaba que você não curte tanto com sua família, com os irmãos... A gente gostou bastante dessa ideia, porque ficamos lá o dia inteiro com eles, foi bem legal", celebraram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laís Caldas (@dra.laiscaldass)

Acessórios de Laís Caldas

No último dia 4, a médica Laís Caldas usou as redes sociais para compartilhar detalhes do making of de seu casamento com Gustavo Marsengo. O casal, formado durante o confinamento do BBB 22, oficializou a união no civil no último sábado, 1, em uma cerimônia intimista, realizada em São Paulo.

"Making of do dia que casei com o amor da minha vida", declarou Laís, que surgiu deslumbrante nos bastidores do casamento e chamou a atenção pelos acessórios escolhidos. Confira!

Leia também:Laís Caldas e Gustavo Marsengo abrem álbum de fotos do casamento: 'Sonho'