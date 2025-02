Ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo se casam em cerimônia intimista

A médica Laís Caldas e o advogado Gustavo Marsengo, que se conheceram no reality show da Rede Globo, oficializaram a união no civil neste sábado, 1

Os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo se casaram em uma cerimônia intimista no civil nesta sábado, 1, em São Paulo. O casal se conheceu durante o BBB 22, da Rede Globo, onde começaram a se relacionar até realizarem o casório.

Na ocasião, Gustavo não conteve as lágrimas ao ver a noiva entrando em direção ao altar. Após o "sim", o ex-BBB celebrou o momento ao lado da esposa.

Pedido de casamento

O pedido de casamento de Laís e Gustavo aconteceu no Natal de 2023. Anteriormente, Gustavo declarou que a cerimônia era prevista para acontecer ainda em 2024, mas questões burocrátivas atrapalharam os planos.

"Eu queria casar esse ano, mas fui impedido pela burocracia que reina nesse país. Coisa complicada. A gente vai ao cartório e tem que atualizar a certidão de nascimento. Já demora isso. Aí você tem que voltar com as testemunhas. Até conseguir fazer tudo demorou um pouco", disse em entrevista ao podcast De Hoje a Oito com Kadu Brandão.

Na ocasião, Gustavo havia dito que a cerimônia aconteceria no dia 1º de fevereiro com a presença exclusiva de familiares. O casamento foi realizado no início da tarde do sábado em um restaurante do Itaim Bibi, em São Paulo.

Confira, abaixo, registros do casamento de Laís Caldas e Gustavo Marsengo:

