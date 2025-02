Laís Caldas encanta com acessórios elegantes no making of de casamento com Gustavo Marsengo

Apaixonante! Após cerimônia intimista, Laís Caldas abriu detalhes do making of de seu casamento com Gustavo Marsengo: "Casei com o amor da minha vida"

Nesta terça-feira, 4, a médica Laís Caldas usou as redes sociais para compartilhar detalhes do making of de seu casamento com Gustavo Marsengo. O casal, formado durante o confinamento do BBB 22, oficializou a união no civil no último sábado, 1, em uma cerimônia intimista, realizada em São Paulo.

"Making of do dia que casei com o amor da minha vida", declarou Laís, que surgiu deslumbrante nos bastidores do casamento e chamou a atenção pelos acessórios escolhidos.

E nos comentários, os fãs ficaram encantados pelos cliques. "Uma verdadeira princesa", declarou uma seguidora. "Maravilhosa e abençoada!", elogiou outra. "Linda, que vocês sejam muito felizes", desejou mais uma.

Confira os detalhes na sequência abaixo:

Laís Caldas e Gustavo Marsengo se casam em cerimônia intimista

Os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo se casaram em uma cerimônia intimista no civil no sábado, 1, em São Paulo. O casal se conheceu durante o BBB 22, da Rede Globo, onde começaram a se relacionar até realizarem o casório.

Na ocasião, Gustavo não conteve as lágrimas ao ver a noiva entrando em direção ao altar. Após o "sim", o ex-BBB celebrou o momento ao lado da esposa.

O pedido de casamento de Laís e Gustavo aconteceu no Natal de 2023. Anteriormente, Gustavo declarou que a cerimônia era prevista para acontecer ainda em 2024, mas questões burocrátivas atrapalharam os planos.

"Eu queria casar esse ano, mas fui impedido pela burocracia que reina nesse país. Coisa complicada. A gente vai ao cartório e tem que atualizar a certidão de nascimento. Já demora isso. Aí você tem que voltar com as testemunhas. Até conseguir fazer tudo demorou um pouco", disse em entrevista ao podcast De Hoje a Oito com Kadu Brandão.

Na ocasião, Gustavo havia dito que a cerimônia aconteceria no dia 1º de fevereiro com a presença exclusiva de familiares. O casamento foi realizado no início da tarde do sábado em um restaurante do Itaim Bibi, em São Paulo. Veja as fotos da cerimônia!

