Wenny, irmã de Lexa, compartilha desabafo em meio ao luto: 'Momento difícil'

A irmã de Lexa, a cantora Wenny, usou as redes sociais para fazer um desabafo em meio ao luto na família em razão da morte precoce deSofia, filha de sua irmã e Ricardo Vianna. Em um vídeo compartilhado nesta quinta-feira, 20, ela falou sobre a fase difícil que está vivendo.

"Eu tô voltando aos pouquinhos a falar com vocês. Vocês viram que tá um momento difícil na minha família. Eu não me sinto muito confortável em falar, sou mais confortável escrevendo do que falando, é algo muito pessoal. Então, é dessa forma que eu consigo me expressar com vocês", disse ela.

Em seguida, a artista, que que também é rainha de bateria da Unidos de Bangu, prestou solidariedade à escola que teve grande parte de suas fantasias queimadas em um incêndio que aconteceu na última semana.

"Eu também quero prestar minha solidariedade a Bangu pelo acontecimento trágico que aconteceu na fábrica. É encontrar forças onde a gente consegue. A gente vai conseguir fazer um desfile lindo, com alegria, mostrando nossa garra", declarou.

Ela também contou que realizou um show em Brasília, mas optou por não postar nada. "Quero poder falar com vocês como as coisas estão voltando. Eu fiz show em Brasília e não postei nada. Eu quero falar de uma forma calma, tranquila, porque é como eu consigo falar agora".

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de apoio. "Vai no seu tempo, garota. A vida aparenta muito acelerada e ela é, mas respira e não se desistimule se alguma coisa não sair exatamente nos seus planos", disse uma. "Tudo no seu tempo, força para você e toda sua família, estamos aqui sempre do seu lado e te esperando no momento certo", comentou outro. "Uma fadinha. Fforça para todos da sua familia!", disse mais um.

Veja a publicação: