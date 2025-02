Caso Lexa: Psicóloga explica luto perinatal: 'Pode evoluir para depressão'

Após Lexa anunciar a morte de sua filha recém nascida, a CARAS Brasil conversou com uma psicóloga, que explicou mais sobre o luto perinatal

Nesta segunda-feira, 10, Lexa anunciou a triste notícia da morte da filhaSofia, fruto do seu relacionamento com Ricardo Vianna. Após ser diagnosticada com pré-eclâmpsia precoce, a cantora precisou passar por uma cesárea no dia 2 de fevereiro. Porém, infelizmente, a bebê que nasceu prematura não resistiu e morreu no dia 5, três dias após o nascimento.

A CARAS BRASIL conversou com a psicóloga Lívia Barreto, que fez questão de ressaltar que o luto perinatal é diferente de qualquer outro tipo de luto. "O luto no geral é a perda de uma pessoa próxima, um ente querido. E o perinatal diz respeito especificamente à perda do bebê. O tratamento vai ser individualizado para essa questão porque vai ser impactado pelas expectativas sobre aquele bebê, como ele seria, expectativas perante o desenvolvimento e o crescimento dessa família. É diferente de perder um familiar que já estava mais velho, já era mais idoso, com doença e tudo mais", disse ela.

Em seguida, a profissional contou que os pais são inundados por inúmeros sentimentos nesse período. "Além de uma tristeza profunda, é muito comum que os pais tenham muito medo, principalmente de uma nova gestação. Geralmente, eles experimentam bastante dúvida se eles vão tentar ou não, e se tentar se vai haver uma nova perda. Mas a gente pode ter uma gama de sentimentos muito grande, como culpa, impotência, ansiedade. A culpa vem muito pelo questionamento de se deveriam ter feito algo diferente ou se fizeram algo que não deveriam ter feito".

Apesar da tristeza profunda ser normal nesse momento, é preciso buscar ajuda, pois o luto pode evoluir para um quadro de depressão.

"Se esse luto não for trabalhado, pode virar uma depressão a médio e longo prazo. O quadro de luto não é necessariamente um quadro depressivo, ele é, inclusive, um diagnóstico diferente da depressão, mas ele merece essa atenção porque a saúde mental pode ser afetada nesse sentido. Também pode trazer um quadro de ansiedade. A depender de como vai ser a conduta, o acolhimento e até mesmo se esses pais vão buscar alguma ajuda, seja uma ajuda profissional ou até mesmo uma ajuda de um contexto familiar, isso pode sim evoluir para algo mais grave", afirmou Lívia.

O mais importante em um primeiro momento é respeitar a própria dor. "O mais importante, pelo menos no momento inicial, é respeitar esse espaço, respeitar esse tempo, sentir essa dor e deixar com que o tempo também cumpra um pouquinho da função dele de amenizar um pouco desse sentimento. Buscar um acolhimento familiar, uma fonte de apoio social, buscar distrair um pouco, fazer coisas diferentes. Aos pouquinhos, ir retomando a rotina dentro do mais normal possível e entendendo cada fase do luto. No geral, a terapia psicológica é sempre muito recomendada para qualquer situação, principalmente o luto envolvendo a perda de um bebê".

Como ajudar?

Ter apoio é fundamental nesse momento, mas ainda mais importante que isso é respeitar o espaço dos pais que acabaram de perder um bebê.

"A rede de apoio é bem importante, bem primordial para essa situação. A rede de apoio não precisa estar 24 horas por dia ali com esses pais, mas é importante que eles tenham com quem validar suas emoções, com quem se distrair, minimizar esse sofrimento. A rede de apoio vai trazer um senso de que eles não estão sozinhos, não estão desamparados, que eles têm com quem contar. É tentar amenizar o que eles estão sentindo. Frases como 'não fica assim', 'foi o que tinha que ter sido', 'logo vocês tentam de novo' invalidam os sentimentos deles e não cumprem nenhuma função. Não é isso que elas precisam ouvir naquele momento".

De acordo com a psicóloga, é fundamental validar os sentimentos de quem passar por uma situação como essa. "O que falar nesse momento é muito a validação, a escuta ativa dos sentimentos desses pais, o respeito do tempo e do espaço, e estar ali presente, seja para chorar, seja para distrair, seja para falar sobre o assunto ou para falar sobre outros assuntos. A presença e a escuta ativa são o mais importante. Ninguém precisa saber o que falar ou tentar amenizar, isso pode ser muito invalidante".

Por fim, Lívia ressaltou que cada pessoa lida com isso de uma forma diferente. "O luto é um processo muito individual. Inclusive no casal, cada um dos dois vai sentir e vai processar isso de uma maneira diferente e em tempos diferentes. Isso vai muito dos recursos que a pessoa tem emocionalmente, geneticamente, como ela aprendeu a lidar com as emoções e do contexto e comportamento também, como ela vai fazer a partir daquilo. Isso pode levar meses, levar anos, é muito diferente para cada pessoa", concluiu.

